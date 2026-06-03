Efemérides del 3 de junio: qué pasó un día como hoy

Ni Una Menos.

Cada 3 de junio se conmemoran efemérides y hechos históricos ocurridos en la Argentina y en el mundo que dejaron una huella en la humanidad. En esta fecha sucedieron eventos significativos que abarcan desde el nacimiento de Manuel Belgrano, la puesta en marcha de la línea D hasta la marcha Ni Una Menos.

A continuación, te contamos los hechos más destacados:

1770 - Nacimiento de Manuel Belgrano

En Buenos Aires nació el abogado, diplomático y militar Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano, creador de la bandera argentina, peleó contra las invasiones inglesas y en la guerra de la Independencia nacional. Fue vocal de la Primera Junta de Gobierno autónomo de España.

1899 - Fallecimiento de Johann Strauss

A los 73 años murió en Viena el compositor austríaco, famoso por sus valses, en especial El Danubio Azul, una de las más célebres obras de ese género musical.

1922 - La creación de YPF

Fue creada Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), la primera empresa petrolera estatal integrada del mundo. En los últimos meses de su primera presidencia, Hipólito Yrigoyen impulsa su fundación y designa al general Enrique Mosconi al frente de la compañía. Después de su privatización en la década de 1990, YPF volvió a ser controlada por el Estado en 2012.

YPF.

1924 - Fallecimiento de Franz Kafka

En la pequeña ciudad austríaca de Kierling murió a los 40 años el escritor checo a causa de una tuberculosis. Escribió en alemán, es el autor de la célebre La metamorfosis y uno de los escritores más influyentes de la literatura universal.

1937 - Subte Línea D

Empezó a circular esa línea del subterráneo de Buenos Aires con un recorrido de sólo tres estaciones: Florida (Catedral), Carlos Pellegrini (9 de Julio) y Tribunales.

1962 - Marco Coll

El futbolista colombiano se convirtió en el primer jugador en convertir un gol olímpico durante un mundial de fútbol. Lo hizo en el partido de la primera ronda del Mundial Chile 1962, disputado en Arica, en el que Colombia empató 4-4 con la por entonces Unión Soviética.

1963 - Fallecimiento de Juan XXIII

Angelo Giuseppe Roncalli fue elegido en 1958 e impulsó una de las transformaciones más importantes de la Iglesia católica al convocar el Concilio Vaticano II, que reunió a miles de obispos de todo el mundo con el objetivo de acercar el catolicismo a los desafíos de la modernidad. Después de su muerte, el Concilio fue continuado por Pablo VI. Fue canonizado en 2014 por el papa Francisco.

Juan XXIII.

1979 - Ixtoc I

Una explosión en el pozo de exploración Ixtoc I, a cargo de la petrolera mexicana Pemex, en el golfo de México, derramó más de 500 millones de litros de crudo al mar Caribe, el peor siniestro de la historia de esa industria.

1973 - Nacimiento de Sebastián Teysera

El cantante y compositor uruguayo nació en Montevideo. Fue el líder de la banda de rock La Vela Puerca, con la que grabó ocho discos.

1986 - Nacimiento de Rafael Nadal

En Manacor, Mallorca, nació Rafael Nadal, considerado uno de los mejores tenistas de todos los tiempos y el máximo referente sobre polvo de ladrillo. Ganó 22 títulos de Grand Slam, entre ellos un récord de 14 en Roland Garros. También conquistó cuatro US Open, dos Abiertos de Australia y dos Wimbledon. Su histórica rivalidad con Roger Federer marcó una era del tenis, con la final de Wimbledon 2008 señalada como uno de los mejores partidos de la historia. Además, obtuvo la medalla de oro olímpica en Beijing 2008 y ganó cuatro veces la Copa Davis con España.

1987 - El divorcio en la Argentina

El Congreso Nacional aprobó la ley 23.515, que marca un hito en el derecho civil argentino, ya que legaliza el divorcio vincular. El presidente Raúl Alfonsín había impulsado la norma, en uno de los pocos países del mundo que no contemplaba la disolución matrimonial ni la formalización de nuevos vínculos por parte de quienes se habían separado. La Iglesia se opuso con tenacidad al proyecto.

2001 - Fallecimiento de Anthony Quinn

En la ciudad estadounidense de Boston murió a los 86 años el actor, director de cine y productor mexicano Antonio Rodolfo Quinn Oaxaca, quien trabajó en más de 140 películas, ganó Premios Óscar en 1952 y 1956, y un Globo de Oro en 1987.

2015 - Ni Una Menos

Se realizó la primera concentración de Ni Una Menos, que marca un hito en la lucha por visibilizar el drama de la violencia de género y los femicidios. El crimen de Daiana García inspiró una maratón de lectura en la Biblioteca Nacional, en 2015, para divulgar la situación. A las pocas semanas ocurrió el femicidio de Chiara Páez y ese hecho deriva en la convocatoria del 3 de junio. Cerca de 300 mil personas se congregaron frente al Congreso, donde reclamaron el fin de la violencia machista. La marcha se replicó en varios puntos del país. En los años siguientes, cada 3 de junio se volvió a marchar, hasta que la pandemia impidió la convocatoria de 2020. El fenómeno de Ni Una Menos tuvo repercusión internacional y generó movimientos similares en otros países de América Latina, además de ser un impulso para medidas como los paros de mujeres.

2016 - Fallecimiento de Muhammad Alí

Murió en la ciudad de Scottsdale, en Arizona, a los 74 años, el ex boxeador Muhammad Alí, nacido como Cassius Clay, quien es considerado el mejor pugilista de todos los tiempos, triple campeón del mundo en la categoría de los pesos pesados.

2018 - Volcán de Fuego

Entró en erupción el volcán de Fuego, situado en el centro sur de Guatemala, y causó 113 muertos, 197 desaparecidos y unos 600 heridos. El fenómeno afectó a cerca de dos millones de habitantes del país centroamericano.