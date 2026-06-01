¿Hay feriados en junio 2026? Cuándo son y las fechas confirmadas

Calendario de feriados.

La llegada de junio 2026 despierta una de las consultas más frecuentes entre los argentinos: cuándo serán los próximos feriados y qué oportunidades habrá para organizar viajes o tomarse un descanso. Con el calendario oficial ya confirmado, el sexto mes de 2026 incluirá dos feriados nacionales y un fin de semana largo que promete impulsar el turismo interno.

Como ocurre cada año, las fechas patrias no solo tienen relevancia histórica, sino también un fuerte impacto en la actividad económica y turística. Hoteles, agencias de viaje y destinos de cercanía suelen registrar un aumento en la demanda cada vez que aparece una oportunidad para disfrutar de varios días consecutivos sin actividad laboral.

Cuáles son los feriados de junio de 2026

El primer feriado del mes será el lunes 15 de junio, correspondiente al traslado del Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes. Lsa conmemoración original es el 17 de junio.

Como la fecha cae martes, la legislación vigente establece que el feriado se traslade al lunes anterior para conformar un fin de semana largo. De esta manera, habrá tres días consecutivos de descanso entre el sábado 13 y el lunes 15 de junio.

Calendario de feriados.

El segundo feriado llegará apenas cinco días después. El sábado 20 de junio se conmemora el Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano, fecha en la que también se celebra el Día de la Bandera. En este caso, es un feriado nacional inamovible, por lo que no puede trasladarse.

Por qué algunos feriados se trasladan y otros no

El calendario argentino distingue entre feriados inamovibles y trasladables. La diferencia responde a criterios históricos, culturales y turísticos establecidos por la Ley 27.399.

De acuerdo a la normativa, cuando un feriado trasladable cae martes o miércoles se mueve al lunes anterior. Si coincide con jueves o viernes, se traslada al lunes siguiente. El objetivo es generar fines de semana largos que incentiven el movimiento turístico y la actividad económica en distintos puntos del país.

Entre los feriados inamovibles que restan en 2026 se destacan:

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.

Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano. Jueves 9 de julio: Día de la Independencia.

Día de la Independencia. Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.

Día de la Inmaculada Concepción de María. Viernes 25 de diciembre: Navidad.

Por su parte, los feriados trasladables pendientes serán:

Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes.

Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes. Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.

Los próximos fines de semana largos que tendrá Argentina

Además de los feriados nacionales, el Gobierno confirmó dos días no laborables con fines turísticos para lo que resta del año: el viernes 10 de julio y el lunes 7 de diciembre.

La fecha de julio será especialmente atractiva para quienes buscan una escapada. Al sumarse al feriado inamovible del 9 de julio, permitirá disfrutar de un fin de semana extra largo de cuatro días consecutivos, una de las pausas más extensas del calendario 2026.