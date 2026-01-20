Feriados 2026 en Argentina: el calendario oficial

El Gobierno oficializó los feriados y días no laborables con fines turísticos para 2026, como parte del calendario oficial establecido por la Ley 27.399. La decisión fue plasmada en la Resolución 164/2025, publicada el 23 de diciembre en el Boletín Oficial.

El anuncio reordena el calendario del próximo año y confirma tres fechas clave que funcionarán como “virtuales feriados puente”. Si bien no son feriados nacionales en sentido estricto, su impacto será central en la planificación laboral, económica y turística de millones de argentinos.

Días no laborables con fines turísticos: qué decidió el Gobierno

De acuerdo con la resolución oficial, los días no laborables con fines turísticos en 2026 serán el lunes 23 de marzo, el viernes 10 de julio y el lunes 7 de diciembre. Técnicamente, no son feriados, sino de jornadas no laborables, lo que implica que el empleador define si se trabaja, cómo se paga la jornada o si corresponde el pago de horas extras.

La medida se apoya en la facultad que la Ley 27.399 otorga al Poder Ejecutivo para fijar hasta tres días no laborables anuales con fines turísticos, siempre que coincidan con lunes o viernes. Esa competencia fue delegada por el presidente Javier Milei a la Jefatura de Gabinete a través del Decreto 614/2025, que la designó como autoridad de aplicación del régimen de feriados.

Los tres nuevos fines de semana largo del 2026

Gracias a estos días no laborables, el calendario 2026 tendrá tres nuevos fines de semana largo, pensados para incentivar escapadas y viajes dentro del país:

Del sábado 21 al martes 24 de marzo.

Del jueves 9 de julio al domingo 12 de julio.

Del sábado 5 al martes 8 de diciembre.

Feriados inamovibles del 2026: todas las fechas confirmadas

A comienzos de diciembre, el Gobierno ya había definido el calendario completo de feriados inamovibles para 2026. Estas fechas, establecidas por ley, estructuran el año laboral y escolar en todo el país:

Jueves 1 de enero: Año Nuevo.

Año Nuevo. Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval.

Carnaval. Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. Viernes 3 de abril: Viernes Santo.

Viernes Santo. Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador.

Día del Trabajador. Lunes 25 de mayo: Revolución de Mayo.

Revolución de Mayo. Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano – Día de la Bandera.

Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano – Día de la Bandera. Jueves 9 de julio: Día de la Independencia.

Día de la Independencia. Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.

Inmaculada Concepción de María. Viernes 25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables en 2026: cuáles cambian de día

La Ley 27.399 también regula los feriados trasladables, con el objetivo de favorecer la previsibilidad y la actividad turística. En 2026, las fechas alcanzadas por este régimen serán:

Miércoles 17 de junio: Paso a la Inmortalidad de Martín Miguel de Güemes.

Paso a la Inmortalidad de Martín Miguel de Güemes. Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Viernes 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.

Según la normativa, los feriados que caen martes o miércoles pueden moverse al lunes anterior, mientras que los que coinciden con jueves o viernes se trasladan al lunes siguiente, lo que refuerza los fines de semana largos.