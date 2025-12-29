Cuáles son los 3 nuevos fines de semana largo en 2026 en Argentina: qué día caen

El calendario 2026 empieza a tomar forma y trae una noticia esperada por el turismo, el comercio y millones de trabajadores: habrá tres nuevos fines de semana largo por la incorporación de días no laborables con fines turísticos.

La decisión fue oficializada por la Jefatura de Gabinete de Ministros, en línea con lo que habilita la Ley 27.399, y vuelve a poner sobre la mesa una diferencia clave: estos días no son feriados, sino jornadas no laborables, lo que deja margen de decisión a los empleadores y genera impactos desiguales según el sector.

Qué resolvió el Gobierno y por qué no son feriados puente

A través de la Resolución 164/2025, publicada el 23 de diciembre en el Boletín Oficial, el Gobierno fijó como días no laborables con fines turísticos al lunes 23 de marzo, el viernes 10 de julio y el lunes 7 de diciembre de 2026.

Si bien funcionan como feriados puente en la práctica, técnicamente no lo son. Los días no laborables le otorgan al empleador la potestad de definir si se trabaja o no y bajo qué condiciones salariales, a diferencia de los feriados nacionales, donde rigen pagos especiales.

La política apunta a impulsar el turismo interno y reducir la estacionalidad, al concentrar movimiento económico en fines de semana largos. La facultad para fijar hasta tres jornadas de este tipo fue delegada por el presidente Javier Milei en la Jefatura de Gabinete a través del Decreto 614/2025, que la designó como autoridad de aplicación del régimen de feriados.

Cuáles son los 3 nuevos fines de semana largo de 2026

Con la combinación de feriados inamovibles y días no laborables, el 2026 tendrá tres nuevos fines de semana largo confirmados:

Del sábado 21 al martes 24 de marzo

Incluye el día no laborable del lunes 23 y el feriado inamovible del martes 24 de marzo, Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

Del jueves 9 al domingo 12 de julio

Se suma el viernes 10 de julio como día no laborable al feriado del 9 de julio, Día de la Independencia.

Del sábado 5 al martes 8 de diciembre

El lunes 7 de diciembre es día no laborable y el martes 8 se celebra el feriado inamovible por la Inmaculada Concepción de María.

El calendario 2026: feriados inamovibles y trasladables

Además de los nuevos fines de semana largo, el Gobierno ya había definido los feriados inamovibles de 2026, establecidos por la Ley 27.399, entre ellos Año Nuevo, Carnaval, el 24 de marzo, el 9 de julio y Navidad.

También habrá feriados trasladables, como el Paso a la Inmortalidad de Güemes, San Martín, el Día del Respeto a la Diversidad Cultural y el Día de la Soberanía Nacional, que podrán moverse para favorecer la organización del calendario laboral y turístico.