Eventos y fenómenos astronómicos junio 2026: todo lo que va a suceder este mes

Empieza junio 2026 y llega cargado de fenómenos astronómicos para disfrutar y tener diferentes espectáculos imperdibles. Desde conjunciones planetarias hasta la llegada de la Luna de Fresa, el cielo nocturno regalará una serie de eventos accesibles tanto para observadores experimentados como para quienes simplemente disfrutan de levantar la vista al cielo.

Junio 2026: estos son todos los fenómenos astronómicos que habrá durante el mes

El calendario del mes ofrece una variedad notable de actividades, con conjunciones planetarias destacadas, fases lunares clave y el esperado solsticio de invierno:

Calendario de fases lunares en junio 2026

Cuarto Menguante (7 de junio): la Luna comienza a retirarse del cielo nocturno temprano, abriendo una ventana cada vez más favorable para ver objetos tenues como nebulosas y cúmulos estelares.

la Luna comienza a retirarse del cielo nocturno temprano, abriendo una ventana cada vez más favorable para ver objetos tenues como nebulosas y cúmulos estelares. Luna Nueva (15 de junio): la ausencia total de luz lunar garantiza cielos oscuros ideales para capturar la Vía Láctea y objetos de cielo profundo.

la ausencia total de luz lunar garantiza cielos oscuros ideales para capturar la Vía Láctea y objetos de cielo profundo. Cuarto Creciente (22 de junio) : la Luna vuelve a ganar protagonismo en el cielo y marca el comienzo de la segunda parte del mes.

: la Luna vuelve a ganar protagonismo en el cielo y marca el comienzo de la segunda parte del mes. Luna Llena de Fresa (29 de junio): el gran cierre del mes. El plenilunio ocurrirá a las 23:56 hs y la Luna se ubicará en dirección a la constelación de Sagitario. Su nombre proviene de antiguas tradiciones de cosecha en el hemisferio norte y no tiene ninguna relación con el color del satélite natural. Desde Argentina, será el momento perfecto para sacarle fotos.

La Luna llena de Fresa llegará el 29 de junio de 2026

La gran conjunción del mes: Venus y Júpiter el 9 de junio

Se trata del evento astronómico más llamativo de junio, ya que la conjunción entre Venus y Júpiter es considerada una de las escenas visuales más impactantes del año. Ambos planetas, los dos más brillantes del cielo nocturno, se acercarán hasta quedar separados apenas 1°30′ en la constelación de Géminis. El fenómeno será visible al atardecer mirando hacia el horizonte oeste-noroeste, sin necesidad de ningún instrumento óptico.

La conjunción Venus y Júpiter será uno de los eventos más importantes de junio 2026 (Foto: Getty Images)

Conjunciones y encuentros planetarios

Además de la gran dupla Venus-Júpiter, junio ofrece otros encuentros entre planetas y la Luna que vale la pena tener en cuenta:

Luna y Saturno (7 de junio) : el planeta de los anillos comparte el cielo con un cuarto menguante en la constelación de Cetus. Se trata de un buen momento para apuntar el telescopio y observar la inclinación característica de sus anillos.

: el planeta de los anillos comparte el cielo con un cuarto menguante en la constelación de Cetus. Se trata de un buen momento para apuntar el telescopio y observar la inclinación característica de sus anillos. Luna y Marte (12 de junio): el planeta rojo aparecerá muy próximo al satélite en la zona de Aries. El fenómeno es perfectamente visible a simple vista desde cualquier punto del país.

el planeta rojo aparecerá muy próximo al satélite en la zona de Aries. El fenómeno es perfectamente visible a simple vista desde cualquier punto del país. Luna y Júpiter (14 de junio) : el gigante gaseoso se acercará visualmente a la Luna durante la madrugada, un par de días antes de la Luna Nueva.

: el gigante gaseoso se acercará visualmente a la Luna durante la madrugada, un par de días antes de la Luna Nueva. Luna y Venus (16 de junio): uno de los encuentros más fotogénicos del mes. Venus, junto a una fina Luna creciente, se alinearán en la constelación de Géminis. Además, el 17 de junio se producirá una ocultación de Venus por la Luna: el satélite pasará por delante del planeta en plena luz del día, un espectáculo poco frecuente que será totalmente visible desde zonas de Brasil, Venezuela y partes de Norteamérica.

Mercurio y Júpiter (25 de junio): el planeta más interior del sistema solar se acercará a Júpiter hasta quedar separados apenas 3°44′. Mercurio estará en Géminis y Júpiter en Cáncer. Ambos se podrán observar a simple vista o con binoculares buscando el horizonte oeste tras la puesta del Sol.

el planeta más interior del sistema solar se acercará a Júpiter hasta quedar separados apenas 3°44′. Mercurio estará en Géminis y Júpiter en Cáncer. Ambos se podrán observar a simple vista o con binoculares buscando el horizonte oeste tras la puesta del Sol. Luna y Antares (27 de junio): la Luna, con una iluminación del 95%, pasará muy cerca de Antares, la brillante estrella rojiza de Escorpio. El contraste de colores entre el blanco lunar y el tono anaranjado de la estrella hace de este un momento especialmente fotogénico.

Otros fenómenos que habrá en junio

Si bien junio no concentra las lluvias de estrellas más intensas del 2026, estarán las Bootidas de junio, una lluvia de baja tasa pero que puede sorprender con brotes esporádicos. Su radiante se ubica en la constelación de Bootes y la mejor ventana para intentar observarlas coincide, afortunadamente, con la semana de Luna Nueva, lo que ofrece cielos suficientemente oscuros.

El 21 de junio llegará el solsticio de invierno en el hemisferio sur y será el día más corto del año. En concreto, se tratará del día con menos horas de luz del año en Argentina porque el Sol alcanzará su punto de mayor declinación sur respecto al ecuador celeste a las 08:24 UTC (05:24 hs en Argentina).