Calendario lunar de junio 2026: cuándo es luna llena, luna nueva, cuarto creciente y cuarto menguante

Junio de 2026 llega con un calendario lunar cargado y bien repartido a lo largo del mes. Las cuatro fases principales de la Luna estarán distribuidas a lo largo del mes, desde la primera semana hasta el último día. Descubrí las fechas claves para observar el satélite natural.

Las fases lunares de junio 2026

El mes empieza con la Luna en fase menguante —continuación del ciclo iniciado con la luna llena del 31 de mayo— y atraviesa sus cuatro etapas principales de la siguiente manera:

Lunes 8 de junio: Luna cuarto menguante

Lunes 15 de junio: Luna nueva

Domingo 21 de junio : Luna cuarto creciente

Martes 20 de junio: Luna llena

La cuatro fases principales de la Luna se podrán ver repartidas durante junio 2026

Cómo se verán en detalle cada una de las fases de la Luna

Si bien la Luna es visible durante todo el mes, hay fechas exactas donde alcanza una fase principal. Durante junio las fases que se podrán observar son:

Cuarto menguante

La primera fase principal de la Luna durante el sexto mes llega el 8 de junio. En el cuarto menguante, el satélite muestra aproximadamente la mitad de su superficie iluminada, con la parte derecha visible desde el hemisferio sur. A partir de este momento, la luz lunar disminuye progresivamente y las noches se vuelven más oscuras, lo que las convierte en las más favorables para la observación astronómica y para ver estrellas a simple vista.

Luna nueva

El novilunio o luna nueva cae el 15 de junio y se da porque la Luna se ubica entre la Tierra y el Sol, de modo que su cara iluminada queda orientada hacia el astro rey y es prácticamente invisible desde nuestro planeta. Las noches alrededor del 15 son las más oscuras del mes: ideales para quienes disfrutan de la astronomía y quieren aprovechar un cielo despejado para localizar planetas o galaxias.

Cuarto creciente

El cuarto creciente llega el 21 de junio, una fecha especialmente significativa porque coincide con el solsticio de invierno en el hemisferio sur. La Luna vuelve a mostrar la mitad de su superficie iluminada, esta vez con la parte izquierda visible desde Argentina, y su luz crece noche tras noche. Es también uno de los mejores momentos del mes para observarla temprano, ya que se ve bien entrada la tarde.

Luna llena

El gran evento del mes llega al final: la luna llena de junio se produce el 30 de junio. También conocida como la "Luna de Fresa", este nombre proviene de una tradición de pueblos originarios de Norteamérica que la asociaba con la época de cosecha de las frutillas, a las que denominan fresas. El plenilunio de junio es además la primera luna llena del invierno en el hemisferio sur. Se podrá ver en el horizonte al caer la tarde del 29, aunque el momento exacto de máxima iluminación se alcanza en la madrugada del 30.