Jalil se reunió con Santilli para impulsar una agenda minera

En medio de la crisis que atraviesa la provincia de Catamarca y que golpea a diversos sectores, el gobernador Raúl Jalil se reunió este miércoles con el ministro del Interior, Diego Santilli, con el objetivo de "avanzar en una agenda vinculada al desarrollo productivo, la minería, la logística y la generación de inversiones".

El encuentro se realizó en la Ciudad de Buenos Aires en el marco del Congreso Maizar 2026, donde se destacó el potencial estratégico del territorio catamarqueño en materia minera y productiva. En el plano productivo, las autoridades resaltaron que Catamarca fue la primera provincia del país en sancionar una Ley Provincial de Clúster Semillero, consolidándose hoy como la principal productora de semillas tropicales del país.

Además, se analizó el crecimiento del sector del litio, que cuenta actualmente con tres plantas próximas a inaugurarse y proyecta exportaciones superiores a las 25 mil toneladas, posicionándose como una de las provincias protagonistas del desarrollo minero argentino.

Sin embargo, lo que el oficialismo provincial vende como un modelo de éxito, funciona como una condena disfrazada de crecimiento. Mientras el consumo interno se desploma a niveles históricos, el gobernador Jalil parece haber apostado todas sus fichas a esta sola carta.

Con la eliminación de fondos para obra pública y la quita de subsidios al transporte y la energía, las economías regionales que no están vinculadas al extractivismo están colapsando. Al no haber diversificado la producción, los catamarqueños que no pertenecen al reducido círculo de los "empleos mineros" se encuentran desprotegidos ante la inflación y el ajuste que establece Ejecutivo provincial.

Mientras el consumo de vino cae y las inversiones agroindustriales (como el caso de Catena Zapata en la provincia) se frenan por la crisis, la minería aparece como el único refugio. La tensión social crece en localidades como Antofagasta de la Sierra, donde el conflicto por el agua y el impacto ambiental ya generó mútilples movilizaciones y cortes de ruta.

Catamarca ya perdió más de $31 mil millones en 2026 por la caída de coparticipación

La provincia de Catamarca acumula una pérdida real de más de $31.500 millones en lo que va de 2026 como consecuencia de la caída en la recaudación nacional y el menor envío de fondos coparticipables, según un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf). El deterioro económico y la retracción del consumo comenzaron a impactar de lleno sobre las finanzas provinciales, a pesar del alineamiento del gobernador Jalil con el gobierno de Javier Milei.

El informe detalla que durante el primer cuatrimestre del año Catamarca registró una caída real acumulada del 5,1% en los recursos automáticos enviados por Nación. En términos concretos, la provincia perdió $31.545 millones ajustados por inflación en comparación con el mismo período de 2025.

El problema se origina principalmente en la baja de la recaudación de impuestos nacionales vinculados al consumo y a la actividad económica. En abril, por ejemplo, las transferencias automáticas a provincias y CABA mostraron una caída real interanual del 3,2%, pese a que nominalmente los envíos fueron mayores que el año anterior.

La caída mensual de abril fue del 2,8%, levemente por debajo del promedio nacional. Aunque el impacto fue menor que en provincias como Buenos Aires, Córdoba o Santa Fe, los números reflejan igualmente un deterioro sostenido de los ingresos. El informe también muestra que la tendencia negativa ya se consolidó en el tiempo. Según el Iaraf, abril fue el cuarto mes consecutivo con caída real en el acumulado de los últimos doce meses, con una variación negativa del 4,1%.

En la comparación regional, Catamarca quedó por debajo de provincias como La Rioja, que acumuló una caída del 6,4%, aunque por encima de Salta, Tucumán, Santiago del Estero y Jujuy.