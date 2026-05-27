Se dispararon los alimentos y le meten presión a la inflación de mayo

La inflación en el rubro de alimentos volvió a cobrar fuerza durante la tercera semana de mayo, registrando una aceleración del 1,2%. Este incremento, impulsado fundamentalmente por el salto estacional en el precio de las verduras y el ajuste en los servicios de transporte, marca un cambio de tendencia respecto a las primeras semanas del mes.

Según el último relevamiento de la consultora Eco Go, la proyección de inflación para el nivel general ya se sitúa en torno al 2,2% mensual. Las estimaciones que provienen del sector privado sitúan el avance de precios muy por encima de lo que el Gobierno sostiene. De hecho, la inflación acumulada en el primer cuatrimestre ya superó a lo que había fijado el Presupuesto 2026 para todo el año.

El salto de la tercera semana: las verduras al frente

Tras un inicio de mes con variaciones moderadas (0,2% y 0,6% en las semanas previas), el monitoreo de precios minoristas detectó un salto significativo en el segmento de alimentos consumidos dentro del hogar. El factor determinante fue el rubro de las verduras, que lideró las subas con un incremento promedio del 6,9%.

Dentro de esta categoría, el impacto fue aún más severo en las "otras verduras frescas y congeladas", que se dispararon un 9,9% en apenas siete días. Este fenómeno se atribuye principalmente a la llegada de los primeros fríos intensos del año, que suelen afectar la oferta de productos estacionales y presionar los precios al alza.

Carnes y lácteos: el comportamiento de los esenciales

El sector de las carnes, uno de los de mayor peso en la canasta familiar, registró una variación del 0,6%. Aunque parece una cifra moderada, hacia adentro del rubro se observa un repunte de la carne vacuna (0,9%), que venía mostrando subas inferiores al 0,5% en periodos anteriores. Los fiambres acompañaron la tendencia con un 0,3%, mientras que el pollo apenas se movió un 0,1%.

Por el lado de los lácteos y productos de almacén, se destacaron aumentos en quesos duros (2,4%), yerba mate (1,5%) y aceites puros (1,5%). En contraste, algunos productos ofrecieron un respiro al bolsillo: las frutas cítricas retrocedieron un 0,8% y el pan envasado mostró una caída del 1,1%, liderando las bajas de la semana.

Más allá de las góndolas: transporte y servicios

La inflación de mayo no solo se explica por lo que sucede en los supermercados. La tercera semana del mes coincidió con la entrada en vigencia del nuevo cuadro tarifario para el transporte público en el AMBA. Los aumentos en los trenes (+10,4%) y en los colectivos de jurisdicción nacional (+3,9%) añadieron una capa extra de presión al índice general.

Otros rubros que mostraron variaciones por encima del promedio general fueron:

Equipamiento del hogar: proyecta una suba del 3,5% mensual.

proyecta una suba del 3,5% mensual. Educación: con un incremento estimado del 3,4%.

con un incremento estimado del 3,4%. Salud: impulsada por aumentos en medicamentos como antibióticos (1,7%), se ubica en el 3,2% mensual.

Inflación: proyecciones para el cierre de mayo

Con estos datos sobre la mesa, la consultora estimó que la inflación de alimentos cerrará el mes en torno al 2%. Si se mantiene la proyección preliminar del 0,5% para las semanas restantes, el nivel general de precios minoristas finalizaría mayo con una variación del 2,2%.

Este escenario demuestra que, aunque la difusión de los aumentos alcanzó solo al 10% de los productos relevados esta semana, la intensidad de las subas en categorías críticas como verduras y carnes es suficiente para mantener la guardia alta sobre el costo de vida