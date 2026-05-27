Alerta total por lo que dijo Baby Etchecopar sobre el gobierno de Javier Milei: "Comunismo"

Alerta total por lo que dijo Baby Etchecopar sobre el gobierno de Javier Milei.

Ángel "Baby" Etchecopar dejó una de las frases más llamativas de su entrevista con Moria Casán en El Trece. El periodista y conductor aseguró que, aunque siempre se consideró una persona de centro-derecha, la realidad social que observa diariamente lo llevó a replantearse algunas posiciones. "Me agarró un golpe de comunismo", afirmó, al explicar por qué cree que los medios deben involucrarse en los problemas que atraviesa la población.

Durante la charla con Moria Casán, Baby Etchecopar explicó por qué ya no tiene interés en regresar al formato confrontativo que marcó parte de su carrera. "Me dicen: '¿Por qué no volvés a hacer El Ángel y putearte con la gente?'. Porque hoy la gente está muy golpeada", sostuvo.

A partir de esa reflexión, el conductor profundizó sobre el contexto social que percibe y lanzó una frase que sorprendió incluso a su entrevistadora. "Yo soy de centro-derecha, pero me ha agarrado un golpe de comunismo que me empujó esta gente", afirmó. La reacción de Moria fue inmediata. "Nunca pensé escuchar esto. Un golpe de comunismo de Baby Etchecopar", respondió entre risas.

Lejos de plantear un cambio ideológico, Etchecopar vinculó su comentario con la necesidad de prestar atención a las dificultades que atraviesan amplios sectores de la sociedad. "Uno no puede ser indiferente a lo que está pasándole a la gente, no a nosotros. Creo que el micrófono, la cámara, es una herramienta para luchar", señaló.

Alerta total por lo que dijo Baby Etchecopar sobre el gobierno de Javier Milei.

El rol de los medios frente a la realidad

En otro tramo de la conversación, el conductor insistió en que la prioridad debe estar puesta en quienes más sufren. "Tenemos que pelear por el que tiene frío, el que tiene hambre. Y la verdad que no quiero caer en la demagogia", sostuvo.