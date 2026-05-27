Chacho Coudet pidió la salida de un jugador de River por problemas extrafutbolísticos

Se cansó de las actitudes que tenía por fuera del campo y lo borró.

Son varios los efectos negativos que se desprenden después de lo que fue que River Plate perdiera la final del Torneo Apertura 2026 del fútbol argentino en manos de Belgrano de Córdoba. Uno de ellos expone que el mercado de pases podría llegar a provocar la salida de un jugador que no termina de convencer desde lo futbolístico, pero también por una serie de problemas que están vinculados con lo que sucede por fuera del campo de juego.

"No pasó nada, en algún momento lo voy a utilizar. Sus características son más de un volante o media punta; ya lo vamos a necesitar", expresó hace un tiempo Eduardo Coudet cuando le preguntaron por la ausencia de Kendry Páez en varios partidos del Millonario. Un detalle que encendió varias alarmas y que con el paso del tiempo expuso que no se trató de una decisión deportiva.

“River podría interrumpir el préstamo de Kendry Páez porque no satisfizo las expectativas. A Eduardo Coudet no le gustaron sus comportamientos futbolísticos y extrafutbolísticos", señaló el periodista Renzo Pantich en Azz Stream. No es la primera vez en la carrera del ecuatoriano que se ve obligado a irse de un equipo por problemas de este tipo.

Hay que recordar que antes de sumarse al Millonario se encontraba sumando minutos en el Racing de Estrasburgo de Francia, pero decidieron cortar su préstamo desde el Chelsea porque no estaba teniendo los minutos de calidad que esperaban. Mientras que la prensa de aquel país lo presentaba como un jugador que tendría intereses vinculados con la vida nocturna.

En lo que respecta al acuerdo con el conjunto inglés, River tiene un préstamo por 18 meses que cuenta con una cláusula en la que Kendry Páez puede marcharse siempre y cuando consideren que dispone de un gran nivel que podría ser de ayuda en Europa. Mientras que la otra alternativa expone una falta de minutos y que puedan atentar de gran manera al desarrollo de su carrera como jugador profesional.

Por otro lado, se debe considerar que Sebastián Becaccece decidió que Kendry Páez quede afuera de la nómina de los jugadores que Ecuador llevará a sus próximos partidos en la previa del Mundial. Lo que permite señalar que su rendimiento tampoco es considerado para disputar uno de los certámenes más importantes a nivel internacional. Por ende, el cambio de club será bastante posible en las próximas semanas.

El otro jugador que van a devolver en River

Otro de los jugadores que considera regresar y que implica romper su préstamo es Matías Viña, que llegó a pedido de Marcelo Gallardo en el mercado de pases de verano. La intención fue generarle una competencia interna a Marcos Acuña con un profesional que se encuentra dentro de la órbita de la Selección de Uruguay, que de hecho fue convocado al Mundial.

Sin embargo, la presencia del lateral uruguayo dentro del plantel de cara a la segunda parte de la temporada está en duda. Esto implica romper el préstamo por una temporada que se cerró con Flamengo de Brasil. Uno que dispone de una cláusula automática que activa la compra del pase en 4.5 millones de dólares en caso de que cumpla determinados objetivos deportivos.