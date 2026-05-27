El "favor" de Arturo Vidal a Boca para la final por la Copa Libertadores

Boca Juniors enfrentará a Universidad Católica de Chile en un duelo decisivo por la fase de grupos de la Copa Libertadores y necesita ganar. En las últimas horas se encontró con una "buena" noticia con respecto al rival trasandino gracias a un polémico accionar de Arturo Vidal. El experimentado volante de Colo Colo protagonizó una insólita acción en el clásico chileno que dejó afuera a un futbolista del mencionado compromiso de este jueves 28 de mayo.

Juan Francisco Rossell se perfilaba para salir desde el principio a La Bombonera para ir por un lugar en octavos de final del certamen continental. En caso de conseguir un empate o una victoria, marginarán al "Xeneize" de la siguiente instancia obligándolo a disputar la Copa Sudamericana ya que quedarán terceros. Claro que, no contarán con una de sus máximas estrellas después de que se confirme la lesión que sufrió producto de una entrada del "Rey Arturo".

Rossell se pierde el partido con la U Católica ante Boca por la falta de Arturo Vidal

Durante el clásico ante Colo Colo, el delantero de 21 años recibió un golpazo por parte de Vidal que derivó en una lesión interna en su ojo derecho. A raíz de ello tuvo una intervención quirúrgica a las pocas horas y quedó completamente descartado para jugar por la Libertadores. Para colmo, el árbitro del encuentro no le sacó tarjeta ni mucho menos cobró la falta del experimentado mediocampista sobre el atacante que será baja para el equipo de Daniel Garnero.

Las bajas de Boca para jugar ante U Católica

Por su parte, Boca también contará con algunas ausencias para este duelo trascendental para buscar la clasificación a la siguiente instancia. Santiago Ascacíbar continúa suspendido después de su expulsión ante Barcelona de Ecuador que le valió una sanción de dos fechas, por lo que Claudio Úbeda le daría lugar a Ander Herrera y Ayrton Costa llegó a la tercera amarilla, por lo que no estará disponible y Marco Pellegrino lo reemplazaría.

Por otro lado, en cuanto a las lesiones, Miguel Merentiel llega con lo justo y su lugar sería ocupado por Exequiel "Changuito" Zeballos. Tampoco participaría Adam Bareiro, por lo que Milton Giménez continuará como el centrodelantero titular.

Juan Francisco Rossell se pierde el partido ante Boca por la Libertadores

Qué necesita Boca para clasificar a octavos de la Libertadores

Si gana, clasifica sin depender de nadie.

Si empata o pierde, queda eliminado e irá a jugar los 16avos de final de la Sudamericana frente a algún equipo que haya salido segundo en su zona en dicho torneo. Es que, aunque empate, Cruzeiro pierda y lo iguale en puntos, el "desempate olímpico" (los resultados entre sí en ambos partidos) clasificarían igualmente al conjunto brasileño, que lo derrotó por 1-0 en Belo Horizonte y empató 1-1 en La Bombonera.

Cuándo juega Boca vs. Universidad Católica de Chile por la Copa Libertadores

El duelo entre el "Xeneize" y la "U" tendrá lugar el próximo jueves 28 de mayo en La Bombonera desde las 21.30. El colombiano Wilmar Roldán será el encargado del arbitraje y la transmisión que estará a cargo de la pantalla de Fox Sports y la plataforma Disney+ en su versión Premium.