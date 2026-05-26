Boca lo quiere, quedó libre y tiene todo para ser el primer refuerzo de Riquelme

Quedó libre de su club y puede llegar a Boca en el próximo mercado de pases: quién es el delantero que puede convertirse en el primer refuerzo del 'Xeneize'.

A días de un partido clave para su continuidad en la Copa Libertadores 2026 ante Universidad Católica de Chile por la última fecha de fase de grupos, Boca Juniors tuvo una de sus primeras novedades de cara al próximo mercado de pases. El delantero argentino Ezequiel "Chimy" Ávila, quien estuvo en el radar del 'Xeneize' durante el verano, dejará de ser jugador de Betis luego de que el club activara de forma unilateral la cláusula de rescisión de su contrato. Por este motivo, quedará en condición de libre y podrá definir su futuro de cara a la próxima temporada.

Con esta decisión, el conjunto verdiblanco cierra la etapa de Ávila dentro del plantel profesional y el ex San Lorenzo queda habilitado para negociar su llegada a cualquier otro equipo sin necesidad de una transferencia. Si bien también hay rumores que lo vincularon con Rosario Central, todo parecería indicar que esta vez la dirigencia presidida Juan Román Riquelme, a quien el futbolista le resulta de su agrado, realizará una oferta formal para quedarse con su ficha.

Ávila se va del Betis: cómo es el panorama del delantero que interesa en Boca

El delantero había arribado al conjunto sevillano en enero de 2024 procedente del Osasuna. Su incorporación se dio como una apuesta ofensiva del equipo dirigido por Manuel Pellegrini, después de varios años en el cuadro de Pamplona y tras haberse consolidado como una de las piezas importantes del plantel.

Durante su paso por Betis, Ávila disputó partidos tanto en competencias locales como internacionales; en ese período alternó titularidades y apariciones desde el banco de suplentes, dentro de un plantel que afrontó la temporada entre La Liga y los torneos continentales.

Con la rescisión ya acordada, el argentino pone fin a una etapa que se extendió por algo más de dos temporadas en Sevilla. El cierre del vínculo se da antes del comienzo del próximo mercado de pases europeo, lo que le permitirá analizar distintas opciones con mayor margen para resolver su próximo destino profesional.

Antes de su llegada al Betis, "Chimy" había desarrollado una extensa carrera en el fútbol español. Luego de su salida de Argentina se incorporó a Huesca, elenco en el que demostró un buen rendimiento que le permitió dar el salto a Osasuna. En ese club se mantuvo durante varias temporadas y logró continuidad en la máxima categoría del fútbol español.

Betis decidió, de forma unilateral, rescindirle el contrato al 'Chimy' Ávila, quien pasa a ser agente libre.

Los números del 'Chimy' Ávila en su carrera profesional

308 partidos disputados.

59 goles.

21 asistencias.

Sin títulos.

Boca vs. Universidad Católica por la Copa Libertadores: hora, TV en vivo y streaming

El duelo tendrá lugar el jueves 28 de mayo de 2026 en La Bombonera desde las 21.30 horas de Argentina. El colombiano Wilmar Roldán será el encargado del arbitraje. La transmisión en vivo en la televisión estará a cargo de la pantalla de Fox Sports y la plataforma Disney+ en su versión Premium. El streaming online también irá por Telecentro Play y Personal Flow.