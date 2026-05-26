El Museo de Cera de Madrid incorpora este jueves a Bad Bunny a su colección

El Museo de Cera de Madrid incorpora este jueves 28 de mayo a su colección una nueva figura del cantante Bad Bunny. Precisamente, el día 30 el puertorriqueño dará su primer concierto de un total de diez shows en la capital española. "El equipo artístico trabaja actualmente en los últimos detalles de esta nueva figura, elaborada con el máximo nivel de precisión y realismo", explicó el Museo de Cera en un comunicado.

Fundado en 1972 y ubicado en el emblemático Paseo de Recoletos, el Museo de Cera de Madrid es uno de los principales atractivos turísticos y culturales de esa ciudad. El catálogo de 450 réplicas a tamaño real que conforman el espacio se fueron adaptando a lo largo de las cinco décadas y van desde las grandes figuras de la historia ibérica y mundial con los fenómenos más convocantes de la cultura pop, el deporte y el espectáculo contemporáneo.

Quien recorra sus pasillos se encontrará con referentes de la música internacional de la talla de Michael Jackson, Taylor Swift y Beyoncé, así como con leyendas del deporte mundial que van desde los futbolistas Cristiano Ronaldo y Lionel Messi hasta el tenista Rafael Nadal.

​Los próximos conciertos de Bad Bunny en Madrid están impulsando ‌las reservas en ‌restaurantes de los principales barrios de ocio, en comparación con el mismo periodo del año pasado, informó el martes TheFork, la plataforma de reservas de restaurantes ​en línea ⁠propiedad de Tripadvisor.

La superestrella puertorriqueña ‌tiene programados 10 conciertos ⁠en el estadio Riyadh ⁠Air Metropolitano del 30 de mayo al 15 de junio, a los ⁠que se espera que ​asistan más de 600.000 ‌personas.

Las reservas tocan ‌un pico el 30 de ⁠mayo, el día en que Bad Bunny inicia su gira en Madrid, con un 23% ​del ‌total, mientras que el 6 de junio es la segunda fecha más solicitada, con un 12%. Casi tres cuartas partes de las reservas son para grupos de ‌hasta cinco comensales, mientras que los grupos de entre cinco y nueve personas representan aproximadamente una quinta parte. "Los restaurantes adecuados para grupos ‌de amigos son los que atraen más reservas, seguidos de los locales ‌con terrazas ⁠al aire libre y los restaurantes familiares", destaca la plataforma.

Con información de Reuters y EuropaPress.