Es como tomar un café en un bosque de cuento, pero queda en Buenos Aires: el café rodeado de árboles que es furor.

Hay un café escondido en un bosque que queda a menos de 1 hora de la Ciudad de Buenos Aires y que es un plan perfecto para hacer un día de otoño. Si querés descubrir nuevos cafés en medio de la naturaleza, este plan es para vos.

Se trata de Wud Haus, ubicado en Belén de Escobar. "Un planazo para desconectar del caos de la ciudad. Naturaleza, árboles y mucha paz para disfrutar del bosque", dice la creadora de la cuenta de TikTok Food in BA, que recomienda distintos lugares para ir a comer.

"Un oasis en pleno Buenos Aires, rodeado de naturaleza, árboles, ideal para desconectar. Y la mejor parte es que es un café de especialidad, así que van a comer rico y tomar excelente café", asegura.

Los platos recomendados son chipa con jamón y queso, el croissant relleno, el avocado toast (tostada con palta), la cookie rellena de Nutella, los budines y los alfajores.

Además, algo muy distintivo de esta propuesta es que ofrecen bebidas frías y café en lata, además de café caliente. Es Pet friendly, ideal si querés ir con tu mascota, y tiene mesas afuera aparte de un espacio interior.

Wud Haus: dirección y horarios