La Lotería Nacional (de la Ciudad) y la Lotería de la Provincia de Buenos Aires tienen nuevos resultados para hoy. En vivo, todos los resultados de los números que salieron en ambas quinielas de hoy martes 26 de mayo de 2026, en tiempo real y anunciando las cifras obtenidas en La Previa, La Primera, la Quiniela Matutina, Vespertina y Nocturna.
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del martes 26 de mayo 2026
Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy martes 26 de mayo de 2026.
Hace 1 hora
Quiniela Nacional y Provincia: La Primera
Quiniela Nacional: La Primera
A la cabeza: 7691
- 1: 7691
- 2: 1974
- 3: 7627
- 4: 3145
- 5: 2402
- 6: 7162
- 7: 0112
- 8: 3150
- 9: 7480
- 10: 5129
- 11: 7961
- 12: 1522
- 13: 5857
- 14: 8302
- 15: 4852
- 16: 7488
- 17: 6857
- 18: 0553
- 19: 3549
- 20: 6417
Letras de la Nacional: IUNQ
Quiniela Provincia: La Primera
A la cabeza: 5444
- 1: 5444
- 2: 7009
- 3: 7023
- 4: 8916
- 5: 6050
- 6: 8513
- 7: 2561
- 8: 6919
- 9: 2481
- 10: 4450
- 11: 3181
- 12: 1215
- 13: 5247
- 14: 9295
- 15: 0856
- 16: 6657
- 17: 6347
- 18: 2796
- 19: 5729
- 20: 4164
Hace 1 hora
Quiniela Nacional y Provincia: La Previa
Quiniela Nacional: La Previa
A la cabeza: 7990
- 1: 7990
- 2: 0241
- 3: 8202
- 4: 6073
- 5: 2132
- 6: 4193
- 7: 0076
- 8: 4450
- 9: 1861
- 10: 6747
- 11: 1658
- 12: 6121
- 13: 2947
- 14: 3505
- 15: 9411
- 16: 3181
- 17: 2629
- 18: 2023
- 19: 7384
- 20: 2425
Letras de la Nacional: CKPR
Quiniela Provincia: La Previa
A la cabeza: 0393
- 1: 0393
- 2: 0593
- 3: 2591
- 4: 2352
- 5: 6773
- 6: 2547
- 7: 9050
- 8: 5411
- 9: 7513
- 10: 9530
- 11: 1198
- 12: 0782
- 13: 7376
- 14: 3712
- 15: 3150
- 16: 2745
- 17: 0813
- 18: 0750
- 19: 8748
- 20: 7495
20:57 | 24/05/2026
Quini 6: resultados del domingo 24 de mayo de 2026 y controlar boleta
Resultados del sorteo 3.374 de Quini 6 para controlar cartón de la jugada del 3 de mayo de 2026.
Quini 6: resultados del domingo 24 de mayo de 2026 y controlar boleta.
20:51 | 24/05/2026
Telekino 2429: resultados del sorteo del 24 de mayo
Controlá el cartón tras el sorteo de Telekino 2429. Jugada correspondiente al domingo 10 de mayo.
Telekino 2429: resultados del sorteo del 24 de mayo.
11:22 | 22/05/2026
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del viernes 22 de mayo 2026
Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy viernes 22 de mayo de 2026.
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del 22 de mayo de 2026.
12:27 | 21/05/2026
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del jueves 21 de mayo 2026
Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy jueves 21 de mayo de 2026.
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del 21 de mayo de 2026.
16:40 | 20/05/2026
Quini 6: resultados del miércoles 20 de mayo de 2026 y controlar boleta
Resultados del sorteo 3.375 de Quini 6 para controlar cartón de la jugada del 20 de mayo de 2026.
Quini 6: resultados del miércoles 20 de mayo de 2026 y controlar boleta.
15:20 | 20/05/2026
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del miércoles 20 de mayo
Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy miércoles 20 de mayo de 2026.
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del 20 de mayo de 2026.
14:48 | 19/05/2026
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del martes 19 de mayo
Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy martes 19 de mayo de 2026.
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del 19 de mayo de 2026.
13:05 | 18/05/2026
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del lunes 18 de mayo
Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy lunes 18 de mayo de 2026.
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del 18 de mayo de 2026.
17:20 | 17/05/2026
Telekino 2428: resultados del sorteo del 17 de mayo
Controlá el cartón tras el sorteo de Telekino 2428. Jugada correspondiente al domingo 10 de mayo.
Telekino 2428: resultados del sorteo del 17 de mayo.
15:50 | 17/05/2026
Quini 6: resultados del domingo 17 de mayo de 2026 y controlar boleta
Resultados del sorteo 3.372 de Quini 6 para controlar cartón de la jugada del 3 de mayo de 2026.
Quini 6: resultados del domingo 17 de mayo de 2026 y controlar boleta.
11:16 | 15/05/2026
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del viernes 15 de mayo 2026
Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy viernes 15 de mayo de 2026.
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del 15 de mayo de 2026.
13:31 | 14/05/2026
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del jueves 14 de mayo 2026
Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy jueves 14 de mayo de 2026.
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del 14 de mayo de 2026.
21:26 | 13/05/2026
Quini 6: resultados del miércoles 13 de mayo de 2026 y controlar boleta
Resultados del sorteo 3.373 de Quini 6 para controlar cartón de la jugada del 13 de mayo de 2026.
Resultados del sorteo 3.373 de Quini 6 para controlar cartón de la jugada del 13 de mayo de 2026.
13:59 | 13/05/2026
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del miércoles 13 de mayo
Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy miércoles 13 de mayo de 2026.
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del 13 de mayo de 2026.