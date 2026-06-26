Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te acercamos los resultados al instante de cada sorteo de la Quiniela de la Ciudad, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, además de los mejores pálpitos y significados de los sueños.
Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este viernes, 26 de junio
Seguí el minuto a minuto de los sorteos de la Quiniela Nacional, Provincia y demás loterías.
Hace 17 minutos
¿Soñaste con billetes? Jugale al 32, pero cuidado: el tope de banca te puede bajar el premio
El tope de banca
¿Andás buscando un pálpito? Te contamos que cuando sale un número muy popular, tipo el 32 (el dinero), las loterías aplican el tope de banca y pagan un porcentaje menor porque demasiada gente acertó al mismo tiempo. ¡A cruzar los dedos para el próximo sorteo!
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