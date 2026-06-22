Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te acercamos los resultados al instante de cada sorteo de la Quiniela de la Ciudad, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, además de los mejores pálpitos y significados de los sueños.
Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este lunes, 22 de junio
Seguí el minuto a minuto de los sorteos de la Quiniela Nacional, Provincia y demás loterías.
Hace 3 minutos
¿Soñaste con la siesta? El Vespertina te espera con el 18 y el 22
⏰ Sorteo Vespertina
La tarde ya se viene calentita y a las 18:00 hs tenés el sorteo de la Vespertina. Hoy es lunes 22 de junio, así que si andás con ganas de un pálpito, jugale al 18 por la hora y al 22 por la fecha. ¡Dos números que no fallan! A cruzar los dedos y que la suerte te sonría.
Hace 18 minutos
¿Soñaste con el podio? Mirá qué significa 'salir a la cabeza' en la Quiniela
¿Qué significa salir "A la cabeza"?
Si sos apostador, seguro escuchaste esta frase. Salir a la cabeza es la posición número 1 de la pizarra de 20 lugares. Ese número es el gran ganador del sorteo y define los pagos mayores. ¡Cruzá los dedos para que tu número esté ahí y te lleves el premio grande!
Hace 1 hora
🕘 ¡Agarrá la viola! La Nocturna se viene a las 21 y el pálpito está que arde
⏰ Sorteo Nocturna
Para cerrar el día, a las 21:00 hs se juega la Nocturna. Es el momento de los últimos pálpitos. Si soñaste con algo raro, ¡este es tu sorteo! Los apostadores más cancheros ya tienen su número elegido. ¿Y vos? ¡No te duermas!
Hace 1 hora
¿Soñaste con nenes gritando números? Te contamos por qué ya no cantan la quiniela
El fin de los Niños Cantores
¿Andás buscando un pálpito? Te contamos que antes los números de la Lotería Nacional los sacaban y cantaban a los gritos pibitos, pero hoy los sorteos de quiniela se hacen con bolilleros neumáticos automatizados y escribanos. Sin embargo, la frase “cantá los números” quedó para siempre en la boca de los apostadores. ¡Un dato de color para meterle onda al sorteo de este lunes 22 de junio!