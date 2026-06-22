Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este lunes, 22 de junio

⏰ Sorteo Vespertina

La tarde ya se viene calentita y a las 18:00 hs tenés el sorteo de la Vespertina. Hoy es lunes 22 de junio, así que si andás con ganas de un pálpito, jugale al 18 por la hora y al 22 por la fecha. ¡Dos números que no fallan! A cruzar los dedos y que la suerte te sonría.