Cinco personas fueron imputadas en el marco de la causa que investiga el derrumbe del Hotel Dubrovnik, ocurrido el 29 de octubre de 2024 en la ciudad balnearia de Villa Gesell y que dejó el saldo de nueve víctimas fatales. Los nuevos apuntados son arquitectos, ingenieros y funcionarios locales que estuvieron en contacto con las obras que se realizaban cuando se desmoronó el edificio.

Los imputados son el arquitecto y agrimensor Roberto Rossi; el director de obras particulares y director de fachadas de edificios, Sergio Selinsky; el maestro mayor de obras Nicolás Valdez; el arquitecto Nicolás Vergani; y el ingeniero Jorge Guerbi. Con esta decisión de la Justicia, ya son más de 15 los imputados en el expediente.

La Unidad Fiscal de Instrucción Descentralizada (UFID) N.º 6 de Villa Gesell acusó a los implicados por el delito de "estrago culposo agravado", previsto en el artículo 60 del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires.

La abogada de las familias de las víctimas, Graciela Bravo, consideró que las decisiones adoptadas por la Fiscalía representan "un importante avance en la investigación", tras meses de reclamos por parte de los damnificados.

"Las familias llevan mucho tiempo esperando respuestas. Confiamos en que la Justicia continúe actuando con independencia, profundidad y celeridad, porque el único objetivo es que se conozca toda la verdad y que se haga justicia", sostuvo.

Además de las nuevas imputaciones, la fiscalía dispuso una ampliación del peritaje oficial para profundizar la investigación sobre las causas del derrumbe. La medida estará a cargo de la División Investigación de Siniestros de la Policía Federal Argentina.

La pericia se realizará el 4 de agosto, a las 10, en la sede del Departamento Técnico Investigativo de la Superintendencia de Bomberos y Protección de Riesgos de la PFA, ubicada en la avenida Belgrano 1547, ciudad de Buenos Aires.

Las víctimas de la tragedia

En la madrugada del 29 de octubre de 2024, una parte del edificio de diez pisos donde funcionaba el hotel se derrumbó. La construcción estaba situada en la intersección de las avenidas Buenos Aires y 1 de esa ciudad de la Costa Atlántica bonaerense.

Después del llamado de emergencia, bomberos de distintas ciudades y localidades de la zona se desplazaron hasta el lugar de la tragedia, una de las mayores ocurridas en Villa Gesell. Tras el derrumbe, las autoridades emplazaron un dramático operativo de búsqueda de sobrevivientes que duró horas.

Las víctimas del siniestro fueron María Rosa Stefanic, antigua propietaria del hotel y residente; su sobrino Nahuel; el carpintero Javier Fabián Gutiérrez; el plomero Ezequiel Matu; Mariano Troiano; el albañil Ezequiel Chapsman; y Dana Desime, empleada del hotel y novia de Nahuel.