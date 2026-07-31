Solo puede acceder a la web fuera de la región o a través de una VPN.

Navitas Petroleum, empresa israelí, bloqueó su sitio web para nuestro país y así impedir obtener información sobre la operación que llevarán adelante en las Islas Malvinas, donde buscan ampliar su presencia y explotar petróleo. Esta situación fue reportada por cientos de usuarios argentinos, en redes sociales, que quieren conocer de qué se trata el proyecto que busca hacerse de recursos naturales.

"Navitas Petroleum Development and Production Ltd (NPDP), filial británica propiedad al 100% de Navitas Petroleum, y Rockhopper Exploration plc han alcanzado la Decisión Final de Inversión (FID) para el proyecto de desarrollo Sea Lion Northern", reporta el sitio que también fue bloqueado en nuestro país y Uruguay, Brasil, Chile, Colombia, Perú, Ecuador, Paraguay, Bolivia, Venezuela, México, Guatemala, Costa Rica y Panamá.

Prácticamente, se le negó a América Latina conocer detalles sobre la extracción de petróleo que la empresa israelí prevé comenzar en marzo del 2028, según información del sitio bloqueado, al cual solo puede accederse fuera de la región o a través de una VPN.

¿Quiénes se llevarán el petróleo de las Islas Malvinas?

"Las actividades de Sea Lion se gestionarán desde las oficinas de NPDP en Londres, Aberdeen y Stanley", describe el sitio. Lo más grave de esta operación es que se prevé que "la producción dure más de 30 años" y los puestos de trabajo sean en beneficio de Finlandia y el Reino Unido durante más de tres décadas.

El polémico proyecto Sea Lion se extenderá por etapas, luego de "obtener las aprobaciones regulatorias necesarias para las fases 1 y 2". La primera etapa comenzará con la "perforación de 11 pozos submarinos conectados a una plataforma flotante de producción, almacenamiento y descarga (FPSO) reubicada".

Mientras que la fase 2 iniciará en tres años, luego de la primera extracción de petróleo, "con la perforación y conexión de otros 12 pozos submarinos".

El sitio también brinda información sobre la declaración de impacto ambiental; evaluación del impacto económico de las fases 1 y 2 del Área de Desarrollo del León Marino del Norte; informe técnico de evaluación del impacto económico de las fases 1 y 2 del Área de Desarrollo del León Marino del Norte; y evaluación de impacto social de las fases 1 y 2 del área de desarrollo Sea Lion Northern.

Según el sitio Agenda Malvinas, toda la documentación que figura en el sitio confirma recursos potenciales certificados por más de 1300 millones de barriles de petróleo.