UTEDYC: de cuánto es el aumento para los empleados hasta diciembre 2026

Empleados bancarios: el sueldo que cobran

La Unión Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (UTEDYC) firmó un nuevo acuerdo paritario con la Confederación Argentina de Mutualidades (CAM) y la Confederación Nacional de Mutualidades de la República Argentina (CONAM) para los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) 807/23.

A diferencia de otros acuerdos salariales, el entendimiento no establece porcentajes fijos para los próximos meses. En cambio, dispone que los salarios básicos se actualicen automáticamente todos los meses según la inflación medida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

De cuánto es el aumento para los empleados de UTEDYC

El nuevo esquema salarial tendrá vigencia desde julio hasta diciembre de 2026 y contempla una actualización mensual equivalente a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes anterior.

De esta manera:

Los salarios de julio incorporaron la inflación de junio .

incorporaron la inflación de . Los haberes de agosto se actualizarán con el IPC de julio .

se actualizarán con el IPC de . Los salarios de septiembre reflejarán la inflación de agosto .

reflejarán la inflación de . El mismo mecanismo continuará durante octubre, noviembre y diciembre.

Esto significa que los trabajadores recibirán incrementos mensuales cuyo porcentaje dependerá de la inflación oficial publicada por el INDEC.

Salarios en agosto 2026

El acuerdo también contempla el proceso de homologación ante la autoridad laboral. Cualquiera de las partes podrá iniciar ese trámite para que el convenio obtenga la validación administrativa correspondiente. No obstante, el acta establece que el nuevo esquema salarial comenzará a aplicarse de manera inmediata desde su firma, sin necesidad de esperar la finalización del procedimiento de homologación.

Cómo funcionará el nuevo mecanismo

El acuerdo reemplaza el tradicional esquema de aumentos escalonados por una cláusula de actualización automática. Cada mes, una vez conocido el dato oficial de inflación, ese porcentaje se aplicará sobre los salarios básicos convencionales del período siguiente. Además, UTEDYC y las entidades empleadoras firmarán una nueva escala salarial mensual para reflejar los valores actualizados. El convenio no contempla sumas fijas, bonos extraordinarios ni incrementos adicionales al IPC.

El acuerdo tendrá vigencia hasta la actualización correspondiente a diciembre de 2026. Una vez finalizado ese período, UTEDYC, CAM y CONAM volverán a reunirse durante enero de 2027 para definir la modalidad de la próxima negociación paritaria y establecer las pautas salariales que regirán durante el nuevo año.

Cuánto cobran los empleados bancarios en agosto

Qué trabajadores están alcanzados

El acuerdo comprende al personal incluido en el Convenio Colectivo de Trabajo 807/23, que regula las condiciones laborales de los empleados que prestan servicios en las mutuales representadas por la CAM y la CONAM.

Asimismo, las partes podrán solicitar la homologación del entendimiento ante la autoridad laboral para que el acuerdo adquiera plena vigencia conforme a la normativa laboral.