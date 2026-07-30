La Orquesta de Tango de Buenos Aires dará un concierto gratis en el Teatro San Martín: cómo adquirir las entradas

La Orquesta del Tango de Buenos Aires dará un concierto gratuito esta semana en el Teatro San Martín. Definido como un “recorrido emocional” por la identidad musical de Buenos Aires, el espectáculo contará con piezas históricas y reconocidas del tango nacional.

La Orquesta del Tango se presenta gratis en el Teatro San Martín: los detalles

El concierto será el próximo viernes 31 de julio desde las 13 hs en el Hall Alfredo Alcón del Teatro San Martín (Av. Corrientes 1530). La iniciativa se enmarca dentro de la programación especial de las vacaciones de invierno y es el segundo espectáculo especial de la Orquesta del Tango de Buenos Aires en el mismo teatro.

La orquesta ofrecerá un recorrido por distintas piezas musicales, que abarcan desde la guardia vieja hasta la vanguardia de Ástor Piazzolla. Se trata de una oportunidad única para comenzar el fin de semana de una manera distinta, con interpretaciones de grandes músicos argentinos y sin costo.

Bajo la dirección del maestro Juan Carlos Cuacci, el repertorio de esta segunda fecha será el siguiente:

La cumparsita de Gerardo Matos Rodríguez.

Milonga del novecientos de Sebastián Piana.

Melancólico de Julián Plaza.

Nostálgico de Julián Plaza.

Bien milonga de Ismael Spitalnik.

Bandola triste de Raúl Garello.

Verdenuevo de Raúl Garello.

Volver de Carlos Gardel.

Cristal de Mariano Mores.

Michelangelo 70 de Ástor Piazzolla.

Concierto gratis de la Orquesta de Tango: cómo adquirir las entradas

La entrada al concierto es libre y gratuita, por lo que solo hay que acercarse al Teatro San Martín sin necesidad de una reserva o inscripción previa. Sin embargo, el cupo del hall principal es limitado y se podrá ingresar hasta agotar la capacidad. Por eso, es clave llegar con tiempo para asegurarse el ingreso y un sitio para sentarse. De todas formas, el concierto también se podrá disfrutar de pie.