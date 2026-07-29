Semana de las Milongas: ¿Cómo reservar entradas gratuitas para bailar tango en Buenos Aires?

Buenos Aires se prepara para vivir una nueva edición de la Semana de las Milongas, un evento que reúne a cientos de bailarines y amantes del tango durante siete días intensos. Del 1º al 7 de agosto, más de 60 milongas en la ciudad abrirán sus puertas con entradas sin costo para quienes reserven con anticipación.

La apertura será el sábado 1º de agosto a las 20.30 en el Teatro Verdi, con la milonga del Ciclo de Tango en el Verdi y el cierre musical a la medianoche a cargo de la Orquesta Esquina Sur. Mientras que el broche final tendrá lugar el viernes 7 en La Viruta Tango Club, uno de los espacios más emblemáticos del circuito porteño, desde las 21.45 en Palermo.

La iniciativa, organizada por el Ministerio de Cultura porteño junto a Pase Cultural, BAMilonga y la Asociación de Organizadores de Milongas (AOM), busca fortalecer el circuito milonguero local y acercar esta tradición a nuevos públicos. Además, invita a participar tanto a bailarines experimentados como a quienes quieran descubrir el tango sin necesidad de saber bailar o vestir formalmente.

Para acceder a las entradas gratuitas, tanto beneficiarios de Pase Cultural como el público general deberán reservar sus lugares desde el miércoles 29 de julio a las 12 mediante un formulario online. Cada persona podrá obtener hasta dos tickets para participar de clases y actividades en distintas milongas. La confirmación llegará por correo electrónico y las reservas estarán sujetas a la capacidad de cada sede.

Habrá más de 60 espacios ofreciendo clases, prácticas y milongas gratis.

Quienes no logren reservar su lugar, igual podrán asistir y comprar su entrada directamente en la milonga, siempre que queden cupos disponibles. Esta modalidad asegura que nadie se quede afuera de la gran fiesta tanguera que se vivirá en Buenos Aires durante esa semana.

Programación del fin de semana

Sábado 1 de agosto

Tango Camargo (El Beso, Riobamba 416): Clase a las 13:30 hs; milonga de 15 a 20 hs. Actúan Siempre Tango con la voz de Tabaré Leyton.

(El Beso, Riobamba 416): Clase a las 13:30 hs; milonga de 15 a 20 hs. Actúan con la voz de Tabaré Leyton. La Mundial (Florida 656): Clase a las 15 hs; milonga de 15 a 18 hs.

(Florida 656): Clase a las 15 hs; milonga de 15 a 18 hs. Milonga El Abrazo Verdadero (El Marabú, Maipú 365): Clase a las 17 hs; milonga de 18:30 a 20 hs. Presentación artística de Analía Vega, Marcelo Varela y Alejandra Berni.

(El Marabú, Maipú 365): Clase a las 17 hs; milonga de 18:30 a 20 hs. Presentación artística de Analía Vega, Marcelo Varela y Alejandra Berni. La Fonola Milonga (Club Villa Malcolm, Av. Córdoba 5064): Clase a las 20 hs; milonga de 20 a 01 hs.

(Club Villa Malcolm, Av. Córdoba 5064): Clase a las 20 hs; milonga de 20 a 01 hs. Milonga al Compás del Corazón (Club Sunderland, Lugones 3151): Clase a las 20:30 hs; milonga de 21:30 a 02 hs.

(Club Sunderland, Lugones 3151): Clase a las 20:30 hs; milonga de 21:30 a 02 hs. Milonga de Apertura: Ciclo de Tango en el Verdi (Teatro Verdi, Av. Alte. Brown 736): Milonga de 20:30 a 02 hs. Orquesta en vivo Esquina Sur y exhibición de Laura Casco Zorzón y Ariel Taritolay.

(Teatro Verdi, Av. Alte. Brown 736): Milonga de 20:30 a 02 hs. Orquesta en vivo y exhibición de Laura Casco Zorzón y Ariel Taritolay. La Viruta Tango AR (Asociación Cultural Armenia, Armenia 1366): Clase a las 21 hs; milonga de 21 a 04 hs. Presentación de Siempre Tango con Tabaré Leyton.

(Asociación Cultural Armenia, Armenia 1366): Clase a las 21 hs; milonga de 21 a 04 hs. Presentación de con Tabaré Leyton. ZonaTango (Venezuela 2941): Clase a las 21 hs; milonga de 22:30 a 04 hs. Presentación de Serenata Milonguera .

(Venezuela 2941): Clase a las 21 hs; milonga de 22:30 a 04 hs. Presentación de . Milonga de Buenos Aires & Obelisco Tango (Salón Canning, Av. Scalabrini Ortiz 1331): Milonga de 18 a 02 hs.

(Salón Canning, Av. Scalabrini Ortiz 1331): Milonga de 18 a 02 hs. Malena (Salón Marabú, Maipú 365): Milonga de 22:30 a 03 hs.

(Salón Marabú, Maipú 365): Milonga de 22:30 a 03 hs. Si Sos Brujo (Club Fulgor, Loyola 828): Milonga de 22:30 a 04 hs. Bailan Carla Domínguez y Jesús Taborda.

Domingo 2 de agosto

La Glorieta de Versailles Milonga (Arregui y Porcel de Peralta): Milonga de 18:15 a 22 hs.

(Arregui y Porcel de Peralta): Milonga de 18:15 a 22 hs. Barajando Domingos (Centro Cultural Celia Blanco, Humberto Primo 1783): Milonga de 18 a 00 hs.

(Centro Cultural Celia Blanco, Humberto Primo 1783): Milonga de 18 a 00 hs. Sueño Porteño (TUY Salcedda, Maza 457): Clase a las 18:30 hs; milonga de 19:30 a 02 hs.

(TUY Salcedda, Maza 457): Clase a las 18:30 hs; milonga de 19:30 a 02 hs. La Chiflada (Club Villa Malcolm, Av. Córdoba 5064): Clase a las 19 hs; milonga de 20 a 00:30 hs.

(Club Villa Malcolm, Av. Córdoba 5064): Clase a las 19 hs; milonga de 20 a 00:30 hs. La Porteña Milonga (Club Gricel, La Rioja 1180): Milonga de 20 a 01 hs.

(Club Gricel, La Rioja 1180): Milonga de 20 a 01 hs. Porteño y Bailarín (Espacio Riobamba, Riobamba 345): Milonga de 20:30 a 02 hs. Presentaciones de Vanesa Villalba y Facundo Piñero, junto a Añes Arredondo y Matteo Antonietti.

(Espacio Riobamba, Riobamba 345): Milonga de 20:30 a 02 hs. Presentaciones de Vanesa Villalba y Facundo Piñero, junto a Añes Arredondo y Matteo Antonietti. De Caravana (Salón Marabú, Maipú 365): Clase a las 20 hs; milonga de 21 a 02 hs. Orquesta Pablo Ramos y Los Herederos del Compás, con exhibiciones de Rocío de la Torre y Darío Cieri, Juan Braida y Natasha Kaliszuk, y Glenda Ghetti con Rafael D'Amici.

(Salón Marabú, Maipú 365): Clase a las 20 hs; milonga de 21 a 02 hs. Orquesta Pablo Ramos y Los Herederos del Compás, con exhibiciones de Rocío de la Torre y Darío Cieri, Juan Braida y Natasha Kaliszuk, y Glenda Ghetti con Rafael D'Amici. Milonga de los Domingos (La Comedia Tango, Rodríguez Peña 1074): Milonga de 21 a 02 hs.

(La Comedia Tango, Rodríguez Peña 1074): Milonga de 21 a 02 hs. Milonga Gente Amiga (Salón Canning, Av. Scalabrini Ortiz 1331): Milonga de 22 a 00:30 hs.

(Salón Canning, Av. Scalabrini Ortiz 1331): Milonga de 22 a 00:30 hs. La Viruta Tango Club (Asociación Cultural Armenia, Armenia 1366): Clase a las 22 hs; milonga de 23 a 04:30 hs.

La programación completa con los espacios habilitados y las propuestas de cada noche está disponible en el sitio web oficial de Cultura de la Ciudad, donde se puede planificar la participación según el barrio y el nivel de experiencia.

Así, esta 8º edición de la Semana de las Milongas promete ser una oportunidad única para sumergirse en uno de los rasgos culturales más representativos de Buenos Aires, celebrando el tango en todas sus formas y acercándolo a todos los que quieran ser parte de esta tradición.