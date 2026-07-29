Orgullo por la compañía folklórica argentina se prepara para brillar en festivales de Italia

La Compañía Folklórica Internacional ‘Danzantes’ nació en junio de 2022, con el objetivo de difundir el folklore argentino en escenarios nacionales e internacionales.

La Compañía Folclórica Internacional ‘Danzantes’ de San Luis se encuentra en plena preparación para su tercera gira internacional, que tendrá lugar del 29 de julio al 20 de agosto en varios festivales folclóricos del centro y sur de Italia. Tras un encuentro artístico exitoso en la sala ‘Hugo del Carril’ del Centro Cultural Puente Blanco, el grupo reafirmó su compromiso con la difusión del folclore argentino en el mundo.

El evento ‘Danzantes 2026’, celebrado el pasado jueves, reunió a diversas compañías, ballets y academias de danza locales que compartieron con el público su trabajo realizado durante el año. La velada se desarrolló en un ambiente de camaradería y celebración, donde cada elenco ofreció presentaciones que emocionaron a los asistentes y demostraron la riqueza cultural de San Luis.

Desde su creación hace cuatro años, ‘Danzantes’ se consolidó como un espacio de intercambio para distintos grupos de danza provincial, abarcando estilos variados como folclore, flamenco, ritmos latinos y danza árabe, entre otros. Este crisol de expresiones artísticas fortalece el panorama cultural local y prepara a los artistas para escenarios internacionales.

La delegación que viajará a Italia estará compuesta por 23 artistas, entre músicos y bailarinas, quienes representarán con orgullo tanto a San Luis como a Argentina. En su gira europea compartirán escenario con compañías de diferentes países y continentes, fomentando un intercambio cultural basado en la danza, la música y las tradiciones.

"Dignos representantes de Argentina"

Para esta gira, ‘Danzantes’ diseñó un espectáculo que combina danzas tradicionales y estilizadas con un potente show de tango y malambo. La puesta en escena destaca por su fuerza y autenticidad, incorporando elementos típicos del folclore argentino como las boleadoras, el bombo, el poncho y las técnicas propias del malambo, que aportan un sello distintivo.

El director Nelson Gómez expresó: “Estamos muy ansiosos y con toda la fuerza para ser dignos representantes de nuestra tierra”, reflejando la motivación y el compromiso del grupo para dejar una huella en los escenarios internacionales.

La Compañía Folclórica ‘Danzantes’ se prepara para brillar en festivales de Italia con un show único.

Fundada en junio de 2022, la Compañía Folclórica Internacional ‘Danzantes’ tiene como misión difundir el folclore argentino tanto dentro como fuera del país. Su crecimiento se basa en un trabajo artístico y organizativo sólido, que ya le valió reconocimiento en su segunda gira por Europa realizada el año pasado. En esa oportunidad, fueron ovacionados en países como Rumania, Serbia, Grecia y Bulgaria, donde presentaron cuadros estilizados, danzas tradicionales, canto y su innovador Malambo Show, llevando con orgullo la cultura cuyana y argentina a cada escenario.

Para quienes quieran seguir de cerca sus actividades y futuros proyectos, la compañía mantiene presencia activa en redes sociales bajo el nombre Compañía Folclórica ‘Danzantes’ en Facebook e Instagram, invitando a todos a sumarse a esta celebración de la cultura nacional.