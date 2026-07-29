Lejos de la actuación: la nueva faceta de Sebastián Estevanez que sorprendió a todos

Durante años, Sebastián Estevanez fue uno de los galanes más populares de la televisión argentina y protagonista de exitosas telenovelas que marcaron a toda una generación. Sin embargo, lejos de las cámaras y los sets de grabación, el actor decidió dar un giro inesperado a su vida profesional y apostar por una actividad completamente diferente.

¿A qué se dedica ahora Sebastián Estevanez?

Aunque nunca ocultó que la actuación sigue siendo una de sus grandes pasiones, Estevanez encontró un nuevo desafío en el mundo de la construcción, un rubro que, según confesó, siempre le despertó interés y que hoy ocupa la mayor parte de su tiempo.

En una entrevista con Matías Martin para Urbana Play, el actor reveló que incluso recibió una propuesta para regresar a la pantalla con una nueva versión de Dulce Amor, esta vez en formato serie. "Se estuvo hablando de volver con Dulce Amor y me encantó la idea. Me tenté, pero estoy más dedicado a la construcción", explicó.

Lejos de desempeñarse como albañil, aclaró que su rol está vinculado a la coordinación integral de las obras. "No soy obrero, pero me encantaría serlo. Estoy empezando a construir y aprendí que hay que rodearse de un buen equipo: arquitectos, ingenieros, plomeros, electricistas y albañiles. Hay que involucrarse, se puede", sostuvo.

Su experiencia en este nuevo ámbito incluso lo llevó a asesorar a personas de su entorno. Uno de los casos más llamativos fue el de Marley, a quien ayudó durante la construcción de su vivienda. "Me pidió asesoramiento y le fui armando los equipos de trabajo. Es una especie de producción general lo que hago", contó entre risas.

La construcción por sobre la actuación

Pese a sentirse pleno con esta nueva etapa, Estevanez reconoció que extraña su carrera artística. "La actuación la extraño muchísimo, pero sería muy difícil hacer las dos cosas. La construcción demanda muchísimo tiempo", admitió.

El actor también explicó que la decisión de alejarse de la televisión estuvo motivada por una búsqueda de mayor equilibrio entre el trabajo y la vida personal. "En los últimos años sentía que necesitaba pasar más tiempo con mi mujer y mis hijos", confesó.

Además, aseguró que el cambio de rumbo fue bien recibido por su familia. "Mi papá me bancó porque en mi familia siempre fue normal cambiar de rumbo y estar preparado para lo que venga. Siempre fui variando de trabajos", recordó.

Mientras el público aún lo identifica con los grandes éxitos de la ficción argentina, Sebastián Estevanez transita una etapa completamente distinta, dedicada a concretar un sueño que llevaba años postergando. Aunque la posibilidad de volver a la actuación sigue latente, por ahora su presente está entre planos, obras y nuevos proyectos que lo mantienen tan apasionado como cuando conquistaba la pantalla chica.