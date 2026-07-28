La drástica decisión de El Observador tras los repudiables dichos de Luis Majul: "No podés..."

Las repudiables "recomendaciones" de Luis Majul que en El Observador tuvieron que borrar.

La situación económica que atraviesa la Argentina continúa siendo motivo de preocupación para una gran parte de la población. El poder adquisitivo se deteriora, cada vez resulta más difícil afrontar la compra de productos esenciales y muchos hogares se ven obligados a reducir consumos o resignar actividades recreativas para llegar a fin de mes. A ese escenario se suma el creciente nivel de endeudamiento y el debate sobre la política económica impulsada por el gobierno de Javier Milei. En ese contexto, también generaron repercusión las declaraciones de la directora del FMI, Kristalina Georgieva, quien consultó a los argentinos si estaban preparados para seguir siendo "persistente".

La visita de la titular del Fondo Monetario Internacional y su aparición junto al ministro de Economía, Luis Caputo, despertaron numerosas reacciones entre periodistas y analistas políticos, que opinaron sobre el presente económico del país y el mensaje transmitido por ambos funcionarios. En medio de ese debate también llamaron la atención las palabras de Luis Majul durante su programa en El Observador, donde les recomendó a los argentinos "no endeudarse" y evitar darse "gustitos".

Las "recomendaciones" de Majul que despertaron fuertes cuestionamientos

Al desarrollar su planteo, el periodista utilizó una situación cotidiana para ejemplificar los riesgos del endeudamiento. "Se te rompió el auto, tres palenques, usás la tarjeta y te rompe todo la tarjeta", comentó. A partir de ese ejemplo, compartió una serie de sugerencias que, según explicó, pueden ayudar a "llegar a fin de mes": "Dato número uno, no usemos la tarjeta para endeudarnos, lo dijo más de una vez Mariana Shaalo y todos los expertos en finanzas".

Luego continuó con otros consejos dirigidos a quienes atraviesan dificultades económicas: "Dato número dos, no te endeudes si tu patrimonio o tus recursos no te dan para pagar esa deuda. Dato número tres, si querés darte un gustito y no podés darte un gustito, evitá darte el gustito, es la mejor manera de no endeudarse".

Sus declaraciones rápidamente comenzaron a circular en las redes sociales y provocaron numerosas críticas de usuarios que consideraron que ese tipo de recomendaciones no contemplan la realidad de muchas familias. Entre los cuestionamientos más repetidos apareció la idea de que, en muchos casos, el endeudamiento no responde a gastos superfluos, sino a la necesidad de afrontar alimentos, servicios, alquileres u otros gastos esenciales, además de imprevistos de alto costo.

La decisión que tomaron en El Observador

Tras la viralización de estos dichos, desde la producción de El Observador tomaron una decisión que no pasó desapercibida: borrar los minutos del vivo en los cuales uno de sus periodistas estrella comparte esos "consejos", para evitar recibir más críticas al respecto.