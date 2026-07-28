FOTO DE ARCHIVO: Ilustración que muestra el logotipo de OpenAI.

Por Deepa Seetharaman, ​Raphael Satter y Kenrick Cai

WASHINGTON, 28 jul (Reuters) - ‌El agente ‌rebelde que se escapó de OpenAI y llevó a cabo una ola de ataques informáticos durante varios ​días contra ⁠la empresa de inteligencia ‌artificial Hugging Face ⁠también afectó ⁠a un cliente de una segunda empresa tecnológica —Modal Labs ⁠de Nueva York—, según ​un directivo de ‌Modal y ‌una fuente familiarizada con ⁠el asunto.

Según una cronología publicada por Hugging Face el martes, ​el ‌agente malintencionado irrumpió en un "sandbox" —un entorno de pruebas aislado— "alojado en la infraestructura de ⁠un proveedor externo", antes de convertirlo en una plataforma de lanzamiento para el ataque informático a mayor escala.

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En la entrada ‌del blog no se mencionó el nombre del proveedor externo, pero el director de tecnología de ‌Modal, Akshat Bubna, confirmó que uno de sus ‌clientes ⁠había sido víctima de un ataque ​informático.

Con información de Reuters