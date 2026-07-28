Volkswagen Amarok Ultimate: así es la serie especial de sólo 500 unidades

La familia Volkswagen Amarok suma una nueva integrante para el mercado argentino. La marca alemana presentó oficialmente la Amarok Ultimate, una serie especial limitada a apenas 500 unidades, exhibida por primera vez durante la Exposición Rural de Palermo en julio de 2026. La nueva versión apunta a quienes buscan una pick-up con un aspecto más exclusivo, manteniendo las prestaciones mecánicas que convirtieron a la Amarok V6 en una de las referencias del segmento.

La edición Ultimate toma como base una de las variantes más equipadas de la gama y agrega una serie de elementos exclusivos que la diferencian del resto de la oferta. El objetivo de Volkswagen fue crear una versión de producción limitada destinada tanto a clientes tradicionales de la marca como a coleccionistas que valoran la exclusividad de una unidad numerada.

Uno de los principales cambios aparece en el exterior. La Amarok Ultimate incorpora una identidad visual propia con detalles oscurecidos, nuevas llantas de aleación de diseño exclusivo, emblemas específicos de la edición especial y terminaciones que refuerzan su perfil premium. También suma detalles en negro brillante en diferentes sectores de la carrocería, combinados con terminaciones satinadas que le otorgan una presencia más deportiva y sofisticada.

El frente mantiene el diseño introducido con la última actualización de la pick-up producida en la planta de General Pacheco, aunque la edición Ultimate agrega una parrilla con tratamiento exclusivo y nuevos detalles decorativos que permiten identificarla inmediatamente. En la parte trasera también aparecen insignias específicas que certifican que se trata de una de las 500 unidades fabricadas.

En el habitáculo, Volkswagen apostó por reforzar la sensación de exclusividad mediante tapizados específicos, detalles decorativeos exclusivos y una terminación diferenciada respecto de las demás versiones. El equipamiento mantiene el alto nivel de confort de la gama superior, con tablero digital, sistema multimedia de última generación compatible con Android Auto y Apple CarPlay, climatizador automático, cámara de visión trasera y múltiples asistentes electrónicos para la conducción.

En materia mecánica no hay modificaciones respecto de la versión tope de gama. La Amarok Ultimate conserva el reconocido motor V6 turbodiésel de 3.0 litros, que desarrolla 258 CV de potencia y un torque de 580 Nm, con una función overboost que permite incrementar momentáneamente la entrega de potencia en determinadas situaciones de aceleración. Está asociado a una transmisión automática de ocho velocidades y al sistema de tracción integral permanente 4Motion, una combinación ampliamente reconocida por su desempeño tanto en ruta como fuera del asfalto.

Las capacidades todoterreno continúan siendo uno de sus principales argumentos. La suspensión, la puesta a punto del chasis y el sistema de tracción permiten afrontar caminos de baja adherencia sin resignar el confort de marcha, una característica que distingue a la Amarok fabricada en Argentina desde hace más de una década.

Lo que verdaderamente convierte a esta versión en una pieza especial es su carácter limitado. Volkswagen confirmó que únicamente se producirán 500 unidades para el mercado argentino, una cifra que busca reforzar el valor de exclusividad del modelo y convertirlo en una edición destinada a clientes que buscan diferenciarse dentro del competitivo segmento de las pick-ups medianas. Su presentación en La Rural también sirvió para reafirmar el protagonismo de Amarok dentro del portfolio de la marca, mientras la compañía avanza en el desarrollo de la futura generación que comenzará a fabricarse en el país a partir de 2027 gracias a una importante inversión industrial anunciada previamente.