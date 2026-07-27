Ver San Lorenzo vs. Gimnasia de Mendoza por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal: por dónde hacerlo de manera legal

San Lorenzo busca sumar de a tres.

San Lorenzo enfrenta este martes desde las 19 horas a Gimnasia de Mendoza en el Nuevo Gasómetro por el Clausura 2026. El equipo de Néstor "Pipo" Gorosito buscará dejar atrás la derrota sufrida en el debut del Torneo Clausura 2026 cuando reciba a Gimnasia y Esgrima La Plata por la segunda fecha. El Ciclón llega obligado a sumar luego de un arranque que profundizó las dudas en torno al rendimiento del equipo.

La caída por 1-0 frente a Lanús en La Fortaleza dejó a San Lorenzo sin puntos en el comienzo del campeonato y agravó un presente complicado. El conjunto azulgrana ya venía golpeado por la eliminación en la Copa Argentina, donde cayó por penales ante Deportivo Riestra, por lo que acumula dos derrotas consecutivas desde el regreso de Gorosito al banco de suplentes. Ante Gimnasia, el entrenador buscará dar un golpe de timón para cambiar la imagen y conseguir la primera victoria del certamen.

Por dónde ver San Lorenzo frente a Gimnasia de Mendoza

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

El encuentro entre San Lorenzo y Gimnasia será transmitido por ESPN Premium (Pack Premium).

Un cambio obligado para enfrentar a Gimnasia de Mendoza

De cara al encuentro, el DT se verá obligado a realizar al menos una modificación. Manuel Insaurralde quedó descartado para integrar la lista de convocados luego de sufrir una sobrecarga muscular durante el primer tiempo del partido frente a Lanús, encuentro en el que debió ser reemplazado en el entretiempo.

Mientras aguarda los estudios médicos para determinar la gravedad de la lesión y el tiempo que demandará su recuperación, Gorosito ya tendría definido quién ocupará ese lugar en el mediocampo. Aunque durante el partido ante el Granate el elegido para ingresar fue Mauricio Cardillo, todo indica que Agustín Ladstatter será quien arranque como titular frente al Lobo.

El Ciclón tuvo chances pero no pudo empatarlo.

La decisión responde a la intención del cuerpo técnico de darle mayor equilibrio a la mitad de la cancha y buscar una mejor circulación de la pelota, uno de los déficits que mostró el equipo en el debut. San Lorenzo tuvo dificultades para generar situaciones de peligro frente a Lanús y terminó pagando caro un momento de desconcentración que aprovechó Yoshan Valois para marcar el único gol del encuentro.

Con ese panorama, el probable equipo para recibir a Gimnasia estaría conformado con el mismo esquema utilizado en el estreno, aunque con el ingreso de Ladstatter por Insaurralde como única variante. El resto de la formación se mantendría sin modificaciones, en busca de consolidar una base que le permita empezar a sumar confianza.