Cómo comprar el dólar más barato del mercado, en la última semana de julio 2026

Por qué me conviene comprar dólar hoy

El dólar oficial continúa siendo la opción más económica para comprar divisas en la tercera semana de julio de 2026. Tanto el dólar oficial como la cotización del Banco Nación se mantienen como las más bajas del mercado, por debajo del dólar MEP, el dólar blue y el contado con liquidación (CCL).

La diferencia entre las distintas cotizaciones refleja los distintos mecanismos disponibles para acceder a la moneda estadounidense, ya sea a través del mercado oficial, mediante operaciones bursátiles o en el mercado informal.

¿Cuál es el dólar más barato para comprar hoy?

De acuerdo con las cotizaciones de la jornada, el dólar más barato para comprar es el dólar oficial, cuya referencia también coincide con la cotización ofrecida por el Banco Nación.

Las principales cotizaciones son:

Dólar oficial / Banco Nación: $1.520.

$1.520. Dólar MEP: $1.532.

$1.532. Dólar blue: $1.560.

$1.560. Dólar contado con liquidación (CCL): cerca de $1.600.

De esta manera, el dólar oficial continúa siendo la alternativa de menor valor para quienes realizan operaciones de compra de divisas a través del sistema bancario.

A cuánto se vende el dólar hoy

Cómo comprar dólar oficial

La compra de dólares puede realizarse desde el home banking o la aplicación móvil de cada banco. Para operar es necesario contar con una caja de ahorro en dólares, que la mayoría de las entidades permite abrir de manera digital.

En las operaciones realizadas por canales electrónicos no existen límites generales para la compra de divisas. No obstante, cuando la operación supera los US$100.000, el banco puede exigir un aviso previo de 48 horas.

Quienes opten por comprar dólares en efectivo por ventanilla tienen un límite de US$100 mensuales y deben firmar una declaración jurada que certifique el cumplimiento de los requisitos establecidos para este tipo de operaciones.

Qué pasa con el dólar este lunes

Cómo funciona la banda cambiaria del dólar

El régimen cambiario vigente establece un rango de flotación para el dólar oficial mayorista. Mientras la cotización permanezca entre el piso y el techo fijados por el Banco Central, el tipo de cambio puede moverse libremente según la oferta y la demanda, sin intervención obligatoria de la autoridad monetaria. Este mecanismo busca otorgar previsibilidad al mercado cambiario, permitiendo que el dólar fluctúe dentro de límites previamente establecidos.

Si el dólar oficial supera el techo de la banda, el Banco Central queda habilitado para vender reservas internacionales con el objetivo de moderar una eventual aceleración del tipo de cambio. En cambio, si la cotización perfora el piso del corredor, la entidad puede comprar divisas para fortalecer las reservas internacionales y sostener el valor del peso.

Con la actualización correspondiente al inicio deesta semana, el nivel de $1.839,93 previsto para el lunes 27 de julio se convierte en la principal referencia del mercado para seguir la evolución del dólar oficial.