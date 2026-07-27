Metalúrgicos: en qué estado está la paritaria

La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) retomó las negociaciones paritarias con las cámaras empresarias de las ramas metalmecánica y siderúrgica, aunque la reunión concluyó sin acuerdo. El sindicato consideró insuficiente la oferta salarial presentada por el sector empresario y acordó continuar las conversaciones en busca de una recomposición para los trabajadores.

Mientras las negociaciones permanecen abiertas, no se definieron nuevas escalas salariales para agosto de 2026, por lo que continúan vigentes las últimas remuneraciones acordadas hasta que se alcance un nuevo entendimiento.

La UOM rechazó la oferta salarial

La jornada comenzó con una reunión entre los delegados paritarios del gremio y representantes de la Cámara Argentina del Acero, en el marco de la negociación correspondiente a la Rama 21 (siderúrgica).

Más tarde se desarrolló un segundo encuentro con directivos de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA) y de la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC), por la Rama 17 (metalmecánica).

Si bien las cámaras acercaron una propuesta salarial, desde la UOM señalaron que el ofrecimiento no respondió a las expectativas del sindicato. Fuentes gremiales indicaron que ambas partes decidieron mantener abierto el diálogo con el objetivo de acercar posiciones y avanzar hacia un acuerdo en las próximas reuniones.

Salarios confirmados en agosto

Cómo quedan las escalas salariales para agosto

Hasta el momento, la UOM no oficializó nuevas escalas salariales para agosto de 2026, ya que la negociación continúa sin resolución.

En consecuencia, los trabajadores de las ramas metalúrgica y siderúrgica seguirán percibiendo los salarios establecidos en los últimos acuerdos vigentes, a la espera de que las partes definan una nueva actualización. Una vez alcanzado el entendimiento, el incremento podría aplicarse con efecto retroactivo, aunque ese aspecto todavía forma parte de la negociación.

La discusión presenta escenarios diferentes según la actividad. En la Rama 17, que agrupa a la industria metalmecánica, el sindicato busca una recomposición que permita recuperar parte de la pérdida salarial acumulada frente a la inflación.

En tanto, la Rama 21, correspondiente al sector siderúrgico, atraviesa una situación más compleja. Los trabajadores aún no cuentan con un acuerdo paritario definitivo desde junio de 2024.

Durante ese período, las empresas otorgaron primero sumas no remunerativas y posteriormente aumentos remunerativos como anticipos a cuenta de una futura paritaria, mientras las negociaciones continuaban sin una resolución definitiva.

UOM: cuánto cobran en agosto

Qué espera la UOM

Además de definir un nuevo porcentaje de aumento, la organización sindical busca establecer un mecanismo que permita recomponer el poder adquisitivo de los trabajadores, especialmente en la actividad siderúrgica, donde el retraso salarial es mayor.

Por el momento, no trascendieron cifras oficiales de la propuesta empresaria ni del reclamo presentado por el gremio. Las conversaciones seguirán en los próximos días con el objetivo de alcanzar un acuerdo que permita actualizar las escalas salariales para el segundo semestre de 2026.