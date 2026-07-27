La crítica de Pierre Gasly ante el retraso de las mejoras en Alpine tras el GP de Hungría: “Faltó ritmo”

El francés terminó decimosegundo en el GP de Hungría.

Después de haber logrado el cometido de defender el quinto puesto de la tabla de constructores en Spa-Francorchamp gracias al décimo puesto de Franco Colapinto, Alpine finalmente perdió el liderato de la zona media este domingo en Budapest. Desde el inicio del fin de semana, el equipo galo mostró un flojo rendimiento en el GP de Hungría de la Fórmula 1, donde no se pudo alcanzar la Q3 y aun menos la zona de puntos.

La falta de ritmo se hizo una constante tanto para el argentino como para Pierre Gasly, quien había largado del decimosegundo lugar y terminó la carrera en la misma posición sin haber tenido chances de mejorar en el desarrollo de la carrera. Como consecuencia de esto, la escudería francesa perdió el quinto lugar a manos de Racing Bulls, que ha sido mucho más eficaz a la hora de actualizar su monoplaza para mejorar su rendimiento.

Justamente sobre la ausencia de las mejoras en el A526 habló el piloto galo, que hizo un descargo en el comunicado publicado en el sitio oficial de Alpine una vez finalizada la cita en el Hungaroring. “No estuvimos lo suficientemente cerca como para luchar por los puntos y nos faltó ritmo para competir con los Racing Bulls o con cualquiera de los dos Audi”, comenzó el francés, que resaltó que ni siquiera los pequeños ajustes fueron suficientes para plantarle cara a la filial de Red Bull.

“Nos esforzamos al máximo, pero esta es la realidad de nuestra situación actual. No podemos negarla y solo podemos solucionarla nosotros mismos mejorando el rendimiento del coche”, agregó. En relación con esto, Gasly resaltó que hay ocasiones en las que el ritmo ayuda a rescatar algún resultado a pesar de que sea complicado manejar el coche, pero advirtió que ninguna de las dos cosas se aplican ahora mismo al A526.

“Las sensaciones al volante no son buenas y el rendimiento también lo refleja”, sumó el francés, que señaló que el parate debería serles útil para encontrar soluciones en el monoplaza antes del inicio de la segunda parte de la temporada. “Es importante que logremos esas mejoras, y rápidamente; de lo contrario, nos resultará muy difícil recuperar el quinto puesto en el campeonato”, cerró.

Gasly lleva dos fechas seguidas sin sumar puntos.

¿Cuándo es la siguiente carrera de la F1?

Tras el GP de Hungría, la Fórmula 1 ingresará en el receso veraniego antes de la siguiente fecha, que se llevará a cabo en el Circuito de Zandvoort el próximo mes. Allí se desarrollará el Gran Premio de Países Bajos por la decimosegunda fecha entre el 21 y 23 de agosto bajo el formato sprint.