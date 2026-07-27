Caputo sigue pateando los brotes verdes para adelante: “Se vienen los 18 mejores meses”

En la previa de la llegada de Kristalina Georgieva a la Argentina, el ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que "se vienen los 18 mejores meses del Gobierno", una frase que ya había repetido en abril de este año durante el foro AmCham. Sin embargo, sostuvo que la gente "todavía tiene desconfianza y sus dólares por fuera del sistema financiero".

"Muchos dicen que la gente no llega a fin de mes, eso es correcto. Como ministro tengo que ver que los que no llegan sean cada vez menos", reconoció el funcionario este domingo por la noche en diálogo con Crónica TV. Además, indicó que "en los países desarrollados hay gente que tampoco llega a fin de mes".

Al ser consultado por la confianza en el programa económico, explicó que trabajaron "mucho tiempo" en él, ya que cuando conoció al presidente Javier Milei, éste le transmitió la confianza "para hacer lo imposible". En esta línea, reafirmó que en 2027, año electoral, les irá "muy bien".

"Cuando miro lo que mueve la economía, ves que las exportaciones netas van a seguir creciendo. No es por el empuje del agro o la minería, es también de la industria del conocimiento, manufactura y pyme", precisó Caputo. De todas maneras, reconoció que "hay una apertura sutil" de las importaciones ante las cuales la industria local se ve forzada a "competir".

En otro tramo de la entrevista, el ministro aseguró que "el tipo de cambio en Argentina fluctúa, flota. No es que el tipo de cambio es el que yo quiero. El error es creer que la competitividad del país depende de si el tipo de cambio es alto o no. No depende del tipo de cambio, depende de los factores como bajar los impuestos y las regulaciones, y mejorar la estructura y el costo financiero".

"Me quita el sueño que el país salga adelante. En lo personal, me iría 100 veces mejor en el sector privado que el público", reconoció el ministro de Economía. A su vez, aclaró que no vino al sector público a "hacer plata. Cualquier persona que me conoce sabe que es así. No vas a encontrar un empresario en el mundo que te diga que me coimeó o yo lo coimeé".

La agenda de Georgieva en la Argentina

La directora del Fondo Monetario Internacional (FMI) realizará una visita institucional de dos días en nuestra país que incluirá reuniones con el presidente Javier Milei, el ministro de Economía y el titular del Banco Central, Santiago Bausili, en el marco del "programa" que el país mantiene con el organismo. También se espera una recorrido por Vaca Muerta.

La agenda arranca con actividades en el Palacio de Haciendo, donde está prevista una conferencia de prensa y seguirá con una reunión en la Casa Rosada. Georgieva visita la Argentina por primera vez desde que asumió la conducción del organismo, en 2019, y es el primer arribo de una autoridad máxima del FMI en los últimos 8 años.

La última visita de un alto cargo había sido en 2018, cuando la anterior titular, Christine Lagarde, vino a nuestro país durante el gobierno de Mauricio Macri tras la firma del acuerdo por u$s 45.000 millones.