Un famoso streamer argentino explotó en vivo contra los detractores de la causa Malvinas: "Cipayo pelo..."

Este último sábado 25 de julio se desarrolló en Sevilla una nueva edición de La velada del año, un evento donde diferentes influencers o personalidades destacadas de habla hispana combaten en un ring de boxeo entre ellos. Esto convocó a algunos argentinos, entre ellos al periodista Gastón Edul, quien luchó contra Edu Aguirre, comunicador local de El Chiringuito muy famoso por su amistad con Cristiano Ronaldo.

A su entrada al cuadrilátero, el trabajador de prensa exhibió una remera que tenía estampado el cartel que la Selección Argentina mostró luego del triunfo ante Inglaterra en el Mundial, el cual rezaba que las Malvinas eran argentinas. Esto fue criticado por algunos, tanto para los que opinaron que eso era banalizar el reclamo como por aquellos que le quitan peso a la causa Malvinas y lo que representa. Esto molestó y mucho a Davoo Xeneize, reconocido streamer argentino, quien salió en defensa de su amigo y explotó contra los detractores de la promoción de ese mensaje.

Gastón Edul salió con una camiseta con el estampado de "Las Malvinas son argentinas".

¿Qué dijo Davoo Xeneize sobre los críticos de la causa Malvinas?

Durante su streaming más reciente, el cual compartió con el mencionado Gastón Edul, el joven expuso: "Quiero decir algo, porque siempre está el que dice 'no, Gastón, que sale con lo de las Malvinas'. La mayoría claramente bancamos, pero siempre está el boludo de turno. Para empezar, que en un evento masivo y con tanta exposición haya una persona que diga que las Malvinas son argentinas, para mí es un acto de patriotismo y para mí es algo que vale mucho, porque mientras más se pueda divulgar ese mensaje a nivel mundial mejor. En segundo lugar, no sé si se dieron cuenta, pero la persona que salió con Gastón Edul a cantar el himno, fue un excombatiente de Malvinas".

"Fabio Santana", aportó el periodista, tras lo cual Davoo prosiguió: "Esa persona le dio un abrazo a Gastón y le agradeció por mostrar ese mensaje. Entonces, si un excombatiente le agradece y se emociona con Gastón, porque él sabe que las Malvinas son argentinas y Gastón le da el espacio para que cante el himno argentino, vos tenés que cerrar el ojete si estás en tu casa".

"'Ah no, Gastón, que fantasma con las Malvinas', ¿por qué no cerrás el orto, boludo? Acá hay un chabón que fue a pelear por el país contra los ingleses hace 44 años y está ahora emocionandose con Gastón, ¿vos qué hiciste? Los que tiran ese mensaje de 'ay no, pero Gastón sale y perdió' y no sé qué, ¿por qué no te vas a lavar el orto? Cipayo pelotudo", completó furioso Davoo.