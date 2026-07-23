FMI: Georgieva llega a Argentina el lunes, se reunirá con Milei e irá a Vaca Muerta

La titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, visitará la Argentina entre lunes y martes de la semana que viene para reunirse con Javier Milei y otros funcionarios en el marco del programa que el país mantiene con el organismo.

"Los días 27 y 28 de julio, la Directora Gerente del FMI, Kristalina Georgieva, visitará la Argentina", confirmaron a El Destape fuentes del organismo de crédito.

En ese sentido, las fuentes del Fondo agregaron que "su agenda incluye reuniones con el presidente Javier Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y otros funcionarios, así como encuentros con académicos, estudiantes y referentes del sector privado".

De igual modo, adelantaron que "la visita también incluirá una parada en Vaca Muerta, donde mantendrá intercambios con trabajadores y empresarios del sector energético".

En tanto, según pudo saber este medio de fuentes oficiales, se espera que la directora Gerente del FMI brinde una conferencia de prensa en el Ministerio de Economía, tentativamente hacia el lunes al mediodía.

El guiño a Milei

Hace algunas semanas, el organismo económico elogió el rumbo económico del gobierno de Milei y apoyó el proyecto para reformar la Carta Orgánica del Banco Central impulsado por el oficialismo. El organismo multilateral se mostró satisfecho con el programa 2026-2027, en el que Luis Caputo mostró cuáles serán los mecanismos que utilizarán para afrontar las obligaciones financieras totales. "Celebramos su publicación. Una mayor transparencia y previsibilidad, en torno a la financiación del sector público y la acumulación de reservas, apoyará la confianza del mercado", dijo la vocera del FMI, Julie Kozack.

Durante su discurso, Kozack señaló que el plan para pagar la deuda funciona como “un apoyo” a los esfuerzos de Argentina “para recuperar de forma duradera el acceso al mercado”. Durante la presentación, Caputo indicó que la vuelta del país a los mercados "es una opción más, no un objetivo", y deslizó la posibilidad de salir "este año y el año que viene".

Ante la consulta de la prensa por la iniciativa para reformar la Carta Orgánica del Banco Central, Kozack expresó: "Una reforma fortalecería las salvaguardas institucionales del Banco Central que protegen su independencia política y aclararía el mandato del BCRA. Esto mejorará la rendición de cuentas y la transparencia, y reducirá las vulnerabilidades de lo que llamamos ‘dominio fiscal’, que es esencialmente una situación en la que el Banco Central financia al Gobierno. Por eso, es importante reducir esas vulnerabilidades en Argentina". "Todos estos esfuerzos, incluida una reforma de la carta del Banco Central, tienen como objetivo apoyar la duradera caída de la inflación, que es, por supuesto, una prioridad clave", agregó.