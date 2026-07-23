Luciana Salazar está saliendo con un importante empresario de Estados Unidos: "Es novio"

Luciana Salazar sale con un importante empresario.

Luciana Salazar volvió a quedar en el centro de la escena mediática por su vida sentimental, aunque esta vez decidió no callar del todo. Desde Miami, donde se encuentra junto a su hija Matilda para seguir el Mundial 2026, la modelo salió a marcar postura frente a las versiones que la vinculan con un romance.

El descargo de Luciana

A través de sus historias de Instagram, Salazar fue contundente: "Lo único que me gustaría dejar en claro, porque muchas personas me están preguntando, es que no me voy a hacer cargo de nada de lo que están publicando en portales o redes que no haya salido de mi boca".

Con ese mensaje, la modelo buscó despegarse de las especulaciones sin necesidad de confirmar ni desmentir nada en concreto. "Hace tiempo que no me gusta hablar de mi vida y tengo los motivos para no hacerlo", agregó, en un tono que dejó entrever su cansancio con la exposición mediática.

El origen de todo está en LAM, donde el panelista Pepe Ochoa lanzó la primicia: según él, Salazar mantendría un vínculo con un empresario tecnológico multimillonario radicado en Estados Unidos llamado Eduardo Wassi. "No es chongo, es novio", aseguró, y remarcó que la relación llevaría varios meses y estaría lejos de ser algo pasajero. La estadía de la modelo en Miami, ciudad donde reside el empresario señalado, alimentó aún más las versiones mientras ella disfrutaba de los partidos del Mundial junto a su hija.

El round que sumó Ángel de Brito

El capítulo más picante lo aportó Ángel de Brito en Bondi Live, al revelar un detalle del viaje: "La mudaron de hotel", contó, y ante la consulta de sus colegas sobre el motivo, explicó: "Porque el señor que le invitó, un 'amigo'… se enteró la esposa". El conductor cerró el tema con un irónico "cosas que ocurren", que terminó de instalar el condimento picante a la historia.

El empresario está erradicado en Estados Unidos.

Ni sí, ni no

Pese a la insistencia mediática, Salazar evitó confirmar o desmentir el vínculo de manera explícita. Su estrategia fue clara: no hacerse responsable de versiones ajenas y dejar trascender que, si en algún momento decide blanquear una relación, será ella misma quien lo comunique a través de sus canales oficiales. Por ahora, el misterio sobre su presente amoroso sigue sin resolución oficial.