La Asociación del Fútbol Argentino (AFA), a través de su presidente Claudio Tapia, anunció una serie de iniciativas para brindar reconocimiento al plantel y cuerpo técnico de la Selección Argentina tras su participación en la Copa del Mundo 2026.

Entre las medidas adoptadas para el ámbito local, se estableció la realización de un minuto de aplausos en todos los partidos de la Liga Profesional —que reanuda su actividad este jueves— así como en los encuentros correspondientes a las distintas categorías del Ascenso. Según expresó el propio Tapia en sus redes sociales, la consigna busca que cada parcialidad en los estadios del país rinda homenaje al equipo conducido por Lionel Scaloni.

A nivel internacional, la entidad gestionó un permiso especial ante la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) para los clubes argentinos que disputan los playoffs de la Copa Sudamericana: Boca Juniors, Lanús y Tigre. La autorización permite a estas instituciones ingresar al campo con una bandera de agradecimiento dirigida al seleccionado nacional.

De hecho, la iniciativa tuvo su primera manifestación en el encuentro disputado por Tigre frente a Nacional en Montevideo, donde el conjunto de Victoria desplegó la pancarta conmemorativa durante el entretiempo y posterior toma de la fotografía oficial, gesto que fue agradecido públicamente por la dirigencia del club y difundido por las canales oficiales de la CONMEBOL.