Claudia Villafañe habló tras la final perdida ante España: "Leo fue..."

Claudia Villafañe habló sobre la final perdida ante España.

La Selección Argentina no pudo concretar el sueño de la cuarta estrella. No al menos por ahora. Lo que hubiera significado un bicampeonato con pocos antecedentes en la historia, terminó en desazón: La Scaloneta cayó por la mínima ante España en la final del Mundial 2026 que se disputó este último domingo, por lo que La Roja se adueño de su segundo título tras aquel obtenido en Sudáfrica 2010.

Si bien inicialmente fue tristeza lo que embargó a muchos, esta se vio sucedida por orgullo: una enorme multitud fue al Obelisco esa misma jornada dominical como muestra de apoyo y otra igual de grande acompañó al micro de la delegación una vez que arribó a Ezeiza. En la televisión también hubo sustanciales elogios, siendo ejemplo de ello Claudia Villafañe, quien en su visita a La Cocina Rebelde ponderó lo hecho por Lionel Messi y compañía.

La tristeza de Lionel Messi tras no poder ganar el Mundial.

¿Qué dijo Claudia Villafañe sobre la final?

En primera medida, señaló que es una "sensación que la viví también en el 90'" y que "es muy duro porque no te lo esperás" ya que "uno confía". En ese sentido, recordó el infartante choque con Brasil durante aquella cita mundialista: "Nos bombardeó los travesaños, los palos, todo, y entró el gol de Caniggia y clasificamos nosotros".

Regresando al torneo reciente, sostuvo: "Ver el llanto de Leo fue terrible, pero sentí que estaba bien que se desahogue, que pueda largar toda esa presión y distintas sensaciones: alegría, tristeza, muchas cosas que se deben pasar por la cabeza con la edad que tiene. Si sigue, si no…". Tras esto, opinó: "Para mí, el Mundial estaba terminándose con Inglaterra. Para nosotros fue como la final. La gente salió a la calle a festejarlo como si hubiera sido la final". "No se le puede pedir más nada. Lo dieron todo, dejaron todo en la cancha", sentenció.