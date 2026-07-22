El Gobierno terminó con el misterio y dijo qué pasa con el feriado por el recibimiento a la Selección Argentina (Foto: NA)

El presidente Javier Milei había anunciado que decretaría un feriado nacional para acompañar el regreso de la Selección Argentina tras la final del Mundial 2026. Sin embargo, los jugadores de la Albiceleste llegaron al país el lunes por la tarde y jamás se definió un asueto nacional.

¿Por qué no hubo feriado por la llegada de la Selección a la Argentina?

La medida había quedado atada a la voluntad del plantel dirigido por Lionel Scaloni y finalmente no se concretó porque los jugadores decidieron no realizar festejos públicos. El vocero presidencial, Adrián Ravier, se refirió a la situación en conferencia de prensa el martes al mediodía y reveló los motivos sobre la decisión: “No hubo festejo y entonces no se dio el feriado", resumió.

Respecto a la oferta de Milei a los jugadores, aclaró que fue una propuesta “de buena fe”. "Está muy claro que el Presidente, de muy buena fe, ofreció la Casa Rosada sin la política, que no es algo común en la Argentina. Nosotros dijimos: 'Nos vamos a correr para que el pueblo pueda venir aquí'”, aseguró el vocero.

Y añadió: “La Casa Rosada es un símbolo de este país y la Plaza de Mayo es un símbolo. Se ofreció el lugar para que lo puedan ocupar los jugadores, el plantel, ganen o pierdan la final porque ya habían puesto al fútbol en lo más alto".

"Era de muy buena fe que, si el plantel decidía un festejo, tuvieran este lugar para contar con él y se declarara un feriado nacional para que todos los argentinos se pudieran acercar", insistió por el feriado que no sucedió. En su lugar, parte de los jugadores de la Selección decidió saludar a los hinchas argentinos desde micros durante el recorrido desde el aeropuerto de Ezeiza hacia el predio de la AFA en Buenos Aires.

¿Se cobra como feriado el día que llegó la Selección Argentina al país?

Al no haber festejos públicos organizados junto con el Gobierno nacional, finalmente la gestión de Javier Milei no decretó feriado nacional. Las personas que acudieron el lunes 20 a su trabajo percibirán la jornada como un día laboral habitual, ya que no hubo asueto.