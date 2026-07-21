La promoción especial de Cuenta DNI que ofrece 100% de reintegro en julio 2026

Cuenta DNI lanzó una promoción que devuelve el 100% del dinero gastado en compras de julio.

La billetera digital Cuenta DNI del Banco Provincia lanzó una promoción especial para julio que permite obtener un reintegro del 100% en compras realizadas con QR o Clave DNI, con un tope máximo de devolución de $30.000. El beneficio está dirigido a clientes seleccionados que cumplan previamente una serie de condiciones establecidas por la entidad.

La medida se convirtió en el principal beneficio anunciado para este mes y busca incentivar el uso de la aplicación como medio de pago en un contexto de mayor demanda de descuentos y promociones por parte de los consumidores, especialmente durante las vacaciones de invierno.

Cuenta DNI se consolidó como una de las principales billeteras digitales del sistema financiero argentino. Según datos difundidos por la banca pública bonaerense, la aplicación supera los 10 millones de personas usuarias y concentra una amplia red de comercios adheridos en la provincia de Buenos Aires y otros puntos del país.

Cómo acceder al beneficio de $30.000 de reintegro

Para acceder al reintegro del 100%, los usuarios deberán completar al menos una de las acciones habilitadas antes del 15 de julio. Una vez cumplido ese requisito, el beneficio podrá utilizarse entre el 18 y el 31 de julio. Entre las alternativas disponibles figuran:

Pagar servicios sin monto mínimo.

Realizar compras con Clave DNI o QR utilizando dinero disponible en cuenta por un mínimo de $10.000.

Recargar el celular por al menos $5.000.

Comprar o vender dólares por un monto mínimo de u$s10.

Constituir un plazo fijo en pesos desde $50.000 o en dólares desde u$s1.000.

Realizar una transferencia por un mínimo de $25.000.

Los usuarios de la billetera digital Cuenta DNI podrán aprovechar reembolsos del 100% en compras, con tope de $30.000.

El reintegro será equivalente al 100% del importe de las compras realizadas durante ese período, hasta alcanzar el límite acumulado de $30.000 por persona. Según informó Banco Provincia, la devolución se acreditará dentro de los 10 días hábiles posteriores a cada compra en la cuenta asociada a Cuenta DNI desde donde se realizó el pago.

La entidad aclaró que no participan del beneficio las transferencias, los pagos efectuados con tarjetas de crédito o débito ni las operaciones realizadas con otros medios de pago. Además, la promoción no será acumulable con otros descuentos vigentes y quedarán excluidos los clientes que tengan obligaciones vencidas con el banco.

Descuentos ampliados en gastronomía y comercios para julio

Además de la promoción del 100% de reintegro, Cuenta DNI mantiene durante julio una serie de beneficios orientados al consumo cotidiano, con foco en gastronomía, comercios de cercanía, ferias y actividades recreativas.

Uno de los cambios destacados del mes es el aumento del tope de reintegro en gastronomía y en los locales YPF Full adheridos, donde el ahorro máximo pasó a $10.000:

Gastronomía: 25% de descuento todos los días de julio, con un tope semanal de $10.000 por persona (alcanzable con consumos por $40.000).

25% de descuento todos los días de julio, con un tope semanal de $10.000 por persona (alcanzable con consumos por $40.000). YPF Full adheridos: 25% de ahorro los sábados y domingos. El tope de devolución es de $10.000 por fin de semana y no incluye la compra de combustibles.

25% de ahorro los sábados y domingos. El tope de devolución es de $10.000 por fin de semana y no incluye la compra de combustibles. Comercios de cercanía: 20% de ahorro de lunes a viernes, con un tope de reintegro de $6.000 semanales (compras por $30.000).

20% de ahorro de lunes a viernes, con un tope de reintegro de $6.000 semanales (compras por $30.000). Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con un límite de devolución de $6.000 por semana por persona (consumos de $15.000).

40% de descuento todos los días, con un límite de devolución de $6.000 por semana por persona (consumos de $15.000). Garrafas: 40% de descuento durante todo el mes, con un tope mensual unificado de $18.000 (compras por $45.000).

40% de descuento durante todo el mes, con un tope mensual unificado de $18.000 (compras por $45.000). Universidades, clubes y entidades educativas: 40% de descuento todos los días y un tope semanal de $6.000 por persona.

40% de descuento todos los días y un tope semanal de $6.000 por persona. Marcas seleccionadas: 30% de ahorro todos los días, con un límite mensual de devolución de $15.000 (compras por $50.000).

30% de ahorro todos los días, con un límite mensual de devolución de $15.000 (compras por $50.000). Librerías de texto, farmacias y perfumerías: 10% de descuento los lunes y martes en librerías de texto, y los miércoles y jueves en farmacias y perfumerías, en ambos casos sin tope de reintegro.

Beneficios especiales para las vacaciones de invierno

Durante julio, Banco Provincia sumó promociones vinculadas al receso escolar y las vacaciones de invierno, con beneficios pensados para actividades culturales, entretenimiento y turismo. Entre las propuestas se encuentran descuentos en cines, teatros, recitales, parques y paseos adheridos, con un 20% de reintegro y la posibilidad de financiar compras en 4 o 6 cuotas sin interés utilizando tarjetas Visa o Mastercard emitidas por la entidad. La promoción está vigente durante todo el mes en CABA, el Gran Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, con un tope de reintegro de $20.000 por transacción (alcanzable con consumos de hasta $100.000).

También se incorporaron beneficios para la Feria del Libro Infantil y Juvenil, que tendrá actividades en Buenos Aires y Mar del Plata. En los stands adheridos habrá descuentos del 20% y hasta 6 cuotas sin interés con tarjetas de crédito del Banco Provincia, con la posibilidad de ampliar el ahorro al 30% mediante pagos con tarjetas Visa Crédito utilizando tecnología NFC desde Cuenta DNI. Por último, en el rubro viajes y turismo, la entidad ofrece hasta 6 cuotas sin interés en hoteles, alojamientos y pasajes de ómnibus de larga distancia adheridos hasta el 31 de agosto.