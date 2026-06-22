De cuánto es el reintegro de Cuenta DNI para carnicerías y comercios de cercanía en junio 2026

Qué descuentos hay en carnicerías

Con la llegada de junio, el Banco Provincia renovó los beneficios de Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco Provincia, y aumentó el monto máximo de reintegro para las compras realizadas en carnicerías y comercios de cercanía. La medida alcanza a miles de usuarios que utilizan la billetera digital para realizar gastos cotidianos y busca reforzar el ahorro en productos de consumo masivo.

La actualización impacta especialmente en las compras realizadas en almacenes, autoservicios, carnicerías, verdulerías y otros negocios adheridos al programa, donde los usuarios pueden acceder a devoluciones más altas que las vigentes hasta mayo.

De cuánto es el reintegro de Cuenta DNI en comercios de cercanía

Desde junio de 2026, Cuenta DNI ofrece un descuento del 20% en comercios de cercanía adheridos, con un nuevo tope de reintegro de hasta $6.000 por semana, frente a los $5.000 que regían anteriormente. Para acceder al beneficio máximo semanal, los usuarios deberán realizar compras por un total de $30.000 utilizando la aplicación como medio de pago.

La devolución se acredita automáticamente en la cuenta asociada a Cuenta DNI, sin necesidad de realizar trámites adicionales ni gestiones posteriores.

Qué pasa con el descuento en carnicerías de Cuenta DNI

Las carnicerías adheridas continúan formando parte de las promociones especiales de Cuenta DNI. Además del beneficio general para comercios de cercanía, Banco Provincia suele habilitar jornadas específicas con descuentos más elevados para compras en carnicerías, granjas y pescaderías.

Por ese motivo, la entidad recomienda consultar periódicamente las promociones vigentes dentro de la aplicación para conocer los días de descuento y los topes de reintegro disponibles en cada rubro.

Cuenta DNI descuentos vigentes en carnicerías

Qué otros descuentos mantiene Cuenta DNI en junio

Además de la mejora en los comercios de cercanía, Cuenta DNI conserva otros beneficios durante junio:

40% de descuento en Ferias y Mercados Bonaerenses , con un tope de reintegro de hasta $6.000 por semana.

, con un tope de reintegro de hasta $6.000 por semana. 40% de descuento en la compra de garrafas , con un límite mensual de hasta $18.000.

, con un límite mensual de hasta $18.000. Promociones especiales en carnicerías, granjas y pescaderías en fechas determinadas.

Beneficios exclusivos en comercios vinculados a universidades y centros educativos.

Cuánto se puede ahorrar por mes con Cuenta DNI

Según estimaciones difundidas por Banco Provincia, una familia que aproveche de manera combinada los descuentos disponibles puede alcanzar ahorros superiores a los $170.000 mensuales.

Por ese motivo, la entidad financiera recomienda revisar regularmente las promociones activas dentro de la aplicación para maximizar los reintegros y aprovechar cada uno de los beneficios disponibles durante junio.

Cuáles son los descuentos vigentes en Cuenta DNI

Todo lo que podés hacer con la aplicación de Cuenta DNI

Más allá de los días de descuentos especiales, la plataforma continúa funcionando como una herramienta digital clave para resolver diferentes gestiones financieras del día a día de forma ágil: