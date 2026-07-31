Luck Ra reapareció en redes tras su ruptura con La Joaqui: “Un poco de…”

Luck Ra decidió compartir un conjunto de imágenes luego de que se hiciera pública su separación con La Joaqui.

La Joaqui y Luck Ra confirmaron su separación a través de un comunicado oficial publicado en sus redes sociales, poniendo fin a una relación de dos años. Luego de esto, la cantante reapareció en su programa de Luzu TV visiblemente angustiada y brindó sus primeras declaraciones sobre la ruptura. Ahora, quien volvió a mostrarse fue Luck Ra, que compartió una publicación en su cuenta personal de Instagram acompañada por una breve descripción: “Un poco de todo, siempre despeinado”.

Publicación de Luck Ra en Instagram.

Esta publicación causó repercusión en sus seguidores ya que anteriormente la cantante dió una nota entre lágrimas para Intrusos (América TV). Asimismo, explicó: “Yo a Facu lo amo, se terminó con todo el amor del mundo. De hecho fue él quien tomó la decisión. Él es cuatro años menor que yo y hay etapas de su vida que quiere vivir, quiere salir con sus amigos, lo lógico, ser feliz”.

Además, aclaró el rumor que venía creciendo en redes sobre una posible infidelidad entre Luck Ra y la streamer Tuli Acosta: “Tampoco me gusta que involucren o ataquen a otras mujeres por lo que sucede porque los conflictos son de pareja siempre. Facu jamás me fue infiel, sería incapaz y no hubo terceros en discordia para nada, lo conozco y sé que no haría eso”.

La separación entre La Joaqui y Luck Ra

Luego de que los rumores sobre una posible separación entre Luck Ra y La Joaqui crecieran en los medios televisivos, ambos involucrados decidieron compartir un comunicado oficial en sus cuentas personales de Instagram. En ese sentido, la cantante urbana fue la primera en publicarlo: “Queremos comunicar antes que sigan las especulaciones erradas sobre los porqués; que nuestra relación llegó a su fin. Ha sido una decisión aceptada con respeto, entendimiento, cariño y sobretodo agradecimiento, que no tiene que ver con desamor ni mucho menos afectos familiares. Facu siempre amo a mis hijas y ellas a él”.

Comunicado oficial de La Joaqui y Luck Ra.

Luego aseguró: “Agradecemos profundamente el apoyo y el cariño que siempre nos brindaron. Les pedimos que respeten nuestra privacidad mientras cada uno continúa con sus proyectos personales y profesionales”.

Finalmente pidió: “También pedir comprensión de los medios, los respetamos y les agradecemos siempre su difusión, que nos apoyó siempre a crecer, pero está siendo un duelo difícil para ambos y queremos pedirles piedad mediática para poder transitarlo con el menos dolor posible. Gracias por acompañarnos siempre”.