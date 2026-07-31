Subte: cerrarán una importante estación por obras este lunes 3 de agosto. Foto: Enelsubte

Este lunes 3 de agosto cerrará la estación General Urquiza de la Línea E, en el marco del Plan de Renovación Integral de Estaciones llevado adelante por Subterráneos de Buenos Aires. Según informaron desde el sitio web del Gobierno porteño, las obras se extenderán por aproximadamente tres meses, con el fin de mejorar la infraestructura existente y la experiencia de viaje de los usuarios.

Cómo serán las obras en la estación General Urquiza de la Línea E

Previo al cierre de este próximo lunes, en horario no laborales se estuvo trabajando en impermeabilización, pintura, renovación de pisos, nuevas luces led, renovación de señalética, colocación de señalización braille en pasamanos y pórticos, y nuevo mobiliario en andén, como bancos, cestos y apoyos isquiáticos.

Cerrarán por tres meses la estación General Urquiza de la Línea E. Foto: GCBA

A partir del 3 de agosto, se continuará con la intervención de los sectores correspondientes a accesos, galerías de escaleras (pedestres y mecánicas), vestíbulos y andenes. Por otro lado, en lo que respecta a la impermeabilización, se ejecutarán trabajos de inyección, tratamiento de juntas y utilización de productos de última generación. Además, en el techo se colocará revestimiento de aleación de aluminio y zinc anticorrosión, que permitirá canalizar el agua y prevenir las filtraciones. Las obras apuntan a garantizar una mejor circulación por la estación.

Asimismo, se busca poner en valor la estación en tanto patrimonio de la Ciudad. En este sentido, se va a trabajar en la restauración de los murales junto a un equipo de restauradores profesionales siguiendo los lineamientos de la Dirección General de Patrimonio, Museos y Casco Histórico de la Ciudad de Buenos Aires y de la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos.

En el marco del Plan de Renovación Integral, ya se pusieron en valor las estaciones Piedras, Congreso, Castro Barros, Lima, Loria, Acoyte y Río de Janeiro (Línea A); Uruguay, Pueyrredón, Pasteur-AMIA, Carlos Gardel y Malabia (Línea B); San Martín (Línea C); Facultad de Medicina, Agüero, Bulnes, Scalabrini Ortiz, Plaza Italia y Palermo (Línea D); y Jujuy (Línea E). Además, se renovaron paradores del Premetro.

En este contexto, continúa cerrada Tribunales de la Línea D y siguen las obras en otras estaciones como Alberti, Pasco y Saénz Peña (Línea A); Medrano, Ángel Gallardo y Dorrego (Línea B); Lavalle e Independencia (Línea C); y Entre Ríos (Línea E).