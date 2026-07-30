Jorge Suárez y Facundo Arana protagonizarán el regreso de Visitando al Sr Green, una de las obras más emotivas del teatro

Facundo Arana y Jorge Suárez vuelven al teatro con un clásico de Santiago Doria.

La clásica comedia dramática Visitando al Sr. Green volverá a los escenarios porteños con una nueva versión que reunirá a Jorge Suárez y Facundo Arana como protagonistas. La obra teatral, escrita por el dramaturgo estadounidense Jeff Baron y considerada uno de los grandes éxitos teatrales de las últimas décadas, estrenará el próximo 9 de septiembre en el Multiteatro, donde ofrecerá funciones de miércoles a domingo.

La puesta estará dirigida por Santiago Doria, uno de los nombres más reconocidos del teatro argentino, quien asumirá el desafío de darle una nueva mirada a un texto que ha conquistado al público en distintos países gracias a su combinación de humor, emoción y reflexión.

Jorge Suárez y Facundo Arana en Visitando al Sr. Green.

De qué trata Visitando al Sr. Green

La historia gira en torno a Ross Gardiner, un joven ejecutivo de Nueva York que, luego de protagonizar un incidente de tránsito en el que casi atropella al señor Green, un viudo de edad avanzada que vive solo, recibe una condena poco habitual. En lugar de cumplir una pena tradicional, un tribunal le ordena visitar al hombre una vez por semana durante seis meses para ayudarlo con las tareas que necesite.

Lo que comienza como una obligación impuesta por la Justicia pronto se transforma en una relación inesperada. Las diferencias generacionales, culturales y personales entre ambos personajes generan constantes choques y situaciones cargadas de humor, pero también abren la puerta a conversaciones profundas que terminan modificando la vida de los dos.

Afiche de Visitando al Sr. Green, con Jorge Suárez y Facundo Arana.

A medida que avanza la trama, la obra explora cuestiones universales como la amistad, la soledad, la familia, la empatía, los prejuicios y la aceptación. Lejos de ofrecer respuestas simples, invita al público a reflexionar sobre la importancia del diálogo y de comprender las realidades ajenas, incluso cuando parecen muy distintas de la propia.

Desde su estreno internacional, Visitando al Sr. Green se convirtió en un clásico contemporáneo gracias a la fuerza de sus personajes y a un relato que mantiene plena vigencia. Su equilibrio entre momentos de comedia y escenas de gran carga emotiva la consolidó como una de las piezas más representadas del teatro moderno.

Dónde comprar las entradas

Las entradas ya se encuentran a la venta a través de Plateanet. La producción general del espectáculo está a cargo de Pipa Produce, Faroni Producciones, Juan Manuel Caballé y Tomás Rottemberg.