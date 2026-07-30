Entrega tu celular viejo y te descuentan miles: el plan oficial de Samsung para conseguir el Galaxy Z Fold8

Fuente: Samsung Newsroom.

El programa se llama Galaxy Canje y ya está disponible en México para quienes quieran sumarse a la preventa del nuevo plegable. La lógica es simple: el celular usado se convierte en parte del pago del equipo nuevo, sin necesidad de venderlo por otro lado.

Cómo funciona el trámite paso a paso

El proceso está pensado para completarse durante la misma compra, desde la tienda oficial de Samsung México. Primero hay que elegir la versión del Galaxy Z Fold8 que se quiere comprar y, durante el proceso de pago, aparece la opción de sumar Galaxy Canje. Ahí, Samsung pide algunos datos del equipo que se va a entregar:

Marca y modelo.

Capacidad de almacenamiento.

Estado de la pantalla.

Funcionamiento general.

Número de IMEI.

Con esa información, la empresa hace una estimación del valor del dispositivo usado, que se descuenta directamente del precio final del Fold8. Incluso los celulares con la pantalla rota pueden ser elegibles, aunque en general deben funcionar correctamente para entrar al programa.

Cuánto se puede llegar a ahorrar

El monto de la bonificación varía según el modelo entregado y su estado, así que no hay un número fijo para todos los casos. Como referencia, Samsung ofrece precios de preventa para el Fold8 desde poco más de $30.000 pesos, y con Galaxy Canje aplicado ese valor puede bajar considerablemente, según el equipo que se entregue a cambio. Antes de canjear, conviene comparar la oferta con otras opciones de venta particular para asegurarse de que el trato conviene.

Qué hacer antes de entregar el celular

Antes de mandar el equipo viejo, Samsung recomienda una serie de pasos para proteger la información personal:

Hacer una copia de seguridad de fotos, contactos y archivos.

Eliminar las cuentas vinculadas al equipo.

Restaurar el teléfono a los valores de fábrica.

Retirar la tarjeta SIM y la memoria externa.

Confirmar que el número de IMEI sea correcto.

Cumplir con estos pasos evita que los datos personales queden guardados en el celular una vez que sale de las manos de su dueño.