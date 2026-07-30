La película para niños que todos ven en Netflix: ideal para una tarde en casa

Intercambiados es uno de los títulos más vistos de Netflix.

Intercambiados (Swapped en su título original en inglés) es una película estadounidense de animación, fantasía y comedia de aventuras estrenada en 2026 que arrasa en Netflix. Dirigida por Nathan Greno y producida por Skydance Animation, cuenta con un guion escrito por John Whittington, Christian Magalhaes y Robert Snow, basado en una historia desarrollada por estos últimos junto a Greno y Adam Karp.

El elenco de voces en inglés está integrado por Michael B. Jordan, Juno Temple, Tracy Morgan, Cedric the Entertainer y Justina Machado, y el relato se ambienta en una isla dentro de un valle anegado habitado por seres híbridos de plantas y animales. La trama sigue a Ollie, un joven Pookoo cuya curiosidad por el entorno choca con las advertencias familiares.

La tradición del lugar evoca una era de armonía propiciada por los Dzo -entidades con forma de árbol-, interumpida por el Lobo de Fuego, quien provocó un incendio y el derrumbe que represó el río e inundó el valle, aislando a las distintas especies. La acción principal se desencadena cuando Ollie y una Javan llamada Ivy intercambian accidentalmente sus formas físicas, viéndose forzados a colaborar para afrontar diversas contingencias en los cuerpos del otro.

El proyecto estaba previsto originalmente para la plataforma Apple TV+ pero en octubre de 2023, Netflix adquirió los derechos de exhibición en el marco de una alianza plurianual con Skydance Animation, reprogramando el lanzamiento inicial de 2025 para 2026. Tras una proyección en el Teatro Sebastiani de Sonoma el 9 de enero de 2026, el largometraje tuvo un estreno limitado en salas cinematográficas y llegó al catálogo de Netflix el 1 de mayo de ese mismo año.

Intercambiados.

Elenco de voces de Intercambiados