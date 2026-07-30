Jennifer Lopez reveló su rutina de skincare: cómo mantiene una piel brillante y sin arrugas a los 57 años

Jennifer Lopez reveló su rutina de skincare: cómo mantener una piel brillante y sin arrugas a los 57 años

Si bien evitar envejecer es imposible, algunas famosas llaman la atención por su belleza y estilo, entre ellas, se encuentra Jennifer López, quien a sus 57 años reveló cómo es su rutina de cuidado facial antes de irse a dormir para que su cara se vea brillante y sin arrugas.

El secreto de Jennifer López para verse joven: cuál es su rutina de limpieza facial

En un vídeo que compartió en sus redes sociales, la actriz recomendó su marca de cosméticos, pero además reveló cómo es su rutina para cuidarse la piel antes de ir a dormir. Se trata de un skincare que repite cada noche y cada mañana de manera constante para ver resultados.

El paso a paso de la rutina de limpieza de Jennifer López es el siguiente:

Limpiador facial

Sérum

Crema para el contorno de ojos

Crema hidratante

Bálsamo labial

Sérum específico para el cuello

"Tener una buena piel no es algo que simplemente pasa, no es algo que simplemente obtenés. Sino que es algo que tenés que crear cada día", apuntó la actriz y empresaria en su video desde su baño.

Y volvió a señalar que la clave está en ser constante y realizar la rutina todos los días. "Lo que lleva a tener una buena piel sos vos; vos la creas cada día, como cualquier otra cosa que querés en tu vida, con las decisiones que tomás y siendo consistente", aseguró.

¿Cómo cuida su cuerpo?: el secreto para mantenerse saludable a sus 57 años

En junio, durante su gira de prensa por la película de Netflix Office Romance, la actriz habló de su preparación física para algunas escenas de la producción en donde tenía que mostrarse en malla y contó su secreto: “Sabes que vas a salir en pantalla. Tenés que estar preparada, yendo al gimnasio y comiendo bien".

"Se trata de comer sano, comer lo correcto, hacer ejercicio y ser constante. Siempre digo lo mismo”, resumió Jennifer López.