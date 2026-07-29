Ctera confirmó un paro nacional docente para el lunes 3 de agosto.

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) convocó a un paro nacional docente para el próximo 3 de agosto, en el marco del plan de lucha aprobado por su congreso. La medida fue anunciada en rechazo a las políticas del Gobierno nacional, al que el gremio responsabiliza por el deterioro de los salarios, el desfinanciamiento del sistema educativo y la falta de convocatoria a la Paritaria Nacional Docente.

A través de un comunicado, Ctera sostuvo que la decisión de realizar un paro nacional docente responde a la "grave situación" que atraviesan las y los trabajadores de la educación "como consecuencia del ajuste" impulsado por el gobierno de Javier Milei.

El sindicato cuestionó que el Ejecutivo mantenga su negativa a convocar a la Paritaria Nacional Docente, un ámbito previsto por la legislación vigente para debatir salarios, condiciones laborales, formación e inversión educativa. Según la organización, esta situación se da en un contexto de pérdida del poder adquisitivo de los salarios docentes, falta de restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) y reducción de los recursos destinados al sistema educativo.

Los reclamos del gremio docente

Entre los principales planteos, Ctera exige la convocatoria urgente a la Paritaria Nacional Docente, un aumento salarial que permita recuperar el poder adquisitivo y la restitución inmediata del Fonid junto con los fondos nacionales para educación. Además, reclama la sanción de una nueva Ley de Financiamiento Educativo, rechaza cualquier reforma jubilatoria que afecte al sistema previsional público y se pronuncia en defensa de las cajas previsionales provinciales y de la jubilación docente.

Ctera confirmó un paro nacional docente para el lunes 3 de agosto.

En el comunicado también manifestó su rechazo al proyecto de Ley de Libertad Educativa, al considerar que representa "un grave avance sobre el derecho social a la educación, la libertad de enseñanza, el trabajo docente y la responsabilidad indelegable del Estado de garantizar una educación pública, democrática, inclusiva y de calidad".

Finalmente, el gremio convocó a docentes, estudiantes, organizaciones sindicales y a toda la comunidad educativa a participar de una jornada nacional de protesta el 3 de agosto. El comunicado lleva las firmas de la secretaria general de Ctera, Sonia Alesso, y del secretario adjunto, Roberto Baradel, quienes ratificaron la continuidad del plan de lucha en defensa de la educación pública.