El Chapu Nocioni se metió en las teorías conspirativas sobre el Mundial 2026: "Daño"

Andrés Nocioni apuntó fuerte contra las teorías conspirativas tras la final entre Argentina y España por el Mundial 2026: "Hubo gente no preparada para opinar".

Andrés Nocioni rompió el silencio y habló sobre la campaña que se generó contra la Selección Argentina y Lionel Messi después de la final del Mundial 2026 perdida frente a España. El exbasquetbolista, medallista olímpico, integrante de la Generación Dorada y de extensa trayectoria en la NBA y Europa, desestimó la posibilidad de que el astro argentino "renunciara" a ganar el título, cuestionó las acusaciones de racismo contra el país y se refirió al impacto que tuvieron las redes sociales durante el torneo.

"A Messi en ningún momento se le puede cruzar renunciar a una Copa del Mundo", sentenció el 'Chapu' en una entrevista. "¿Vos creés que hubiéramos entregado la medalla olímpica de Atenas por alguna razón? Por nada del mundo, es tocar el cielo con las manos. Hubo gente no preparada para opinar en este Mundial, influencers en su afán para crear contenido polémico", agregó, a la vez que reveló que lo llamaron "vendepatria" por felicitar a España.

Nocioni habló de la campaña "anti-Argentina" tras el Mundial 2026: "Hay que tener mucho cuidado"

El exjugador de la Selección Argentina de básquet se mostró preocupado por el fenómeno que tuvo lugar en redes sociales durante y después del torneo: "Yo creo que el algoritmo y las redes sociales están haciendo daño y a la vez no daño. Porque a la vez también generan cosas positivas. Lo que pasa es que también las tenemos que ver. Se ha generado en este Mundial algo me parece increíble, una pelota que no la hemos podido parar".

"Ni de parte nuestra ni de parte de la gente que atacó o de afuera quiso hacer creer que todos los argentinos estamos en la misma posición o en el mismo lugar. Hay que tener mucho cuidado con esto de las redes, sobre todo porque muchos chicos están viendo la vida a través de las redes", expresó.

Luego, Nocioni profundizó sobre las acusaciones que recibió la Argentina durante la Copa del Mundo. "El problema es no conocer. La ignorancia te lleva a opinar o querer desacreditar a la otra persona. Es la ignorancia, es no conocer, es no saber o no entender de qué va la idiosincrasia de un país o de una sociedad. Entonces, al no entender, querés catalogar lo absoluto. Como decir: ‘Son racistas’".

Además, comparó los ataques recibidos por Argentina con su experiencia en Estados Unidos, donde jugó profesionalmente entre 2004 y 2012: "Te digo una cosa, en una sociedad que sí es racista y que lo ha sido por mucho tiempo, como Estados Unidos. Yo viví y no hay un racismo tan grande como nosotros pensamos que lo hay. Sí lo hay, pero no es un problema que vos digas: ‘No puedo estar en Estados Unidos’. Menciono Estados Unidos porque es el lugar donde viví", concluyó.

La frase de Nocioni sobre la bandera de Malvinas que mostraron los jugadores: "Soberanía"

Por último, el 'Chapu' se hizo eco del mensaje que los jugadores de la 'Albiceleste' mostraron tras el partido contra Inglaterra, y le envió un mensaje al Gobierno Nacional de Javier Milei: "Las Malvinas son Argentinas. Esa bandera vuelve a poner en la mesa la discusión. Y yo exijo y pido a nuestro Gobierno que siga con esa discusión. Porque creo que tarde o temprano podemos llegar a algo positivo"

Además, reforzó esa postura con una comparación: "Es como si en tu casa se te mete un inquilino en el patio; vos vas a decir que el patio es mío. No tenés que perder lo que es tuyo, nuestra soberanía", sostuvo el santafesino.