Paritarias estatales nacionales de ATE y UPCN: cuánto cobran los trabajadores en agosto 2026

Cuánto cobran los estatales en agosto 2026

Los trabajadores estatales de la Administración Pública Nacional percibirán en agosto de 2026 una nueva actualización salarial como parte del acuerdo paritario alcanzado entre el Gobierno nacional y la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN). El entendimiento establece un incremento acumulado del 6,6% para el trimestre junio-agosto y el pago de un bono remunerativo de $50.000.

Mientras UPCN aceptó la propuesta oficial, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) rechazó la oferta al considerar que la recomposición resulta insuficiente para recuperar el poder adquisitivo frente a la inflación.

Salarios con aumento en agosto

Cómo es el aumento para los estatales nacionales en agosto 2026

La actualización salarial se aplicará en tres tramos acumulativos sobre los haberes de los trabajadores comprendidos en la Administración Pública Nacional:

Junio: aumento del 2,4%.

aumento del 2,4%. Julio: aumento del 2,2%.

aumento del 2,2%. Agosto: aumento del 1,9%.

Con este esquema, la mejora acumulada para el trimestre alcanza el 6,6%.

Los empleados estatales nacionales percibirán durante agosto:

El incremento del 1,9% correspondiente al último tramo del acuerdo paritario.

correspondiente al último tramo del acuerdo paritario. Un bono remunerativo de $50.000, que se abonará por única vez junto con el salario del mes.

Al tratarse de un bono remunerativo, el importe integra la remuneración y tiene incidencia sobre los aportes y contribuciones correspondientes.

Aumento empleados estatales en agosto

La propuesta salarial fue firmada por UPCN, sindicato mayoritario dentro de la Administración Pública Nacional. En cambio, ATE rechazó la oferta y manifestó que el incremento acordado no alcanza para compensar la pérdida salarial acumulada durante los últimos años, por lo que continuará reclamando una mejora en la negociación.

El acuerdo beneficia a los trabajadores comprendidos en la Administración Pública Nacional. Además, por la normativa vigente, la actualización también impacta sobre las remuneraciones de funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional, incluyendo ministros, secretarios, subsecretarios y autoridades con cargos equivalentes.

Empleados nacionales: cómo sigue la negociación

Con la firma del acuerdo, la pauta salarial para junio, julio y agosto quedó definida para los trabajadores nacionales. Sin embargo, las partes podrán volver a reunirse en los próximos meses para evaluar la evolución de la inflación y analizar la necesidad de una nueva actualización para el último tramo de 2026.

Además, las negociaciones paritarias continúan abiertas en distintas jurisdicciones provinciales, donde los gremios estatales mantienen conversaciones con los gobiernos locales para definir nuevas recomposiciones salariales.

En paralelo, en un contexto de caída de la recaudación y con el objetivo de profundizar el ajuste del gasto público, el Gobierno prepara una nueva reducción de personal en la administración nacional. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, impulsa una nueva etapa del plan de recorte que podría derivar en el despido de unos 6.000 trabajadores estatales durante las próximas semanas.

La medida forma parte de la estrategia oficial para reducir el tamaño del Estado. Según la meta fijada por Sturzenegger para 2026, el Gobierno busca cerrar el año con una disminución cercana al 10% de la planta de personal de la administración pública nacional, incluyendo organismos descentralizados, empresas públicas y sociedades del Estado. De concretarse ese objetivo, el ajuste alcanzaría a unos 27.000 trabajadores antes de fin de año.