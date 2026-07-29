Conmoción por las últimas novedades sobre la salud de Chiche Gelblung: "Amputación"

Chiche Gelblung complicado de nuevo.

La salud de Chiche Gelblung volvió a preocupar en las últimas horas. El periodista de 82 años permanece internado en el Sanatorio Mater Dei tras un cuadro febril, y en ese contexto resurgió una frase que había dado hace algunas semanas sobre la posibilidad de perder el pie.

La revelación de Fernanda Iglesias

En Puro Show (eltrece), Fernanda Iglesias repasó el complejo cuadro de salud del conductor y contó que, además de una trombosis en el tobillo que lo tuvo un mes en terapia con dos stents colocados y anticoagulado, arrastra una llaga en la planta del pie que derivó en infección y gangrena. Según explicó la panelista, ante la chance de una amputación, el propio Gelblung fue contundente: "Antes de morirme, prefiero eso". La definición, aunque corresponde a una instancia previa de su cuadro, volvió a circular con fuerza en medio de la nueva internación, generando preocupación entre quienes siguen de cerca su evolución.

Un cuadro con varios frentes abiertos

El periodista continúa dializándose tres veces por semana y ya había atravesado terapia intensiva en anteriores ingresos al centro de salud. Esta vez, el motivo de la nueva internación fue un problema respiratorio y la fiebre, por lo que permanece en sala común mientras los médicos esperan que su temperatura baje. Se trata de la última de una serie de entradas y salidas del sanatorio que mantienen en vilo a su entorno desde hace meses, en un combo de dolencias que se fueron acumulando con el correr del año.

Pese al impacto que generó la frase sobre la amputación, tiempo después el cirujano Alejandro Cichero llevó calma al asegurar que ese riesgo ya no está sobre la mesa: la infección en el pie fue tratada por un cirujano plástico y, según remarcó el especialista, la evolución fue favorable. El médico también aclaró que la afección de base no es diabetes, como se llegó a especular, sino aterosclerosis, una condición vinculada al tabaquismo prolongado.

Chiche Gelblung volvió a hacer internado.

Un ícono del periodismo, bajo la lupa mediática

De todas formas, la salud de Gelblung sigue siendo motivo de seguimiento constante para los medios, atentos a cada novedad sobre uno de los referentes históricos del periodismo argentino. Con una trayectoria que incluyó pasos por los principales grupos de noticias del país y ciclos que marcaron una época, el comunicador sigue mostrando, pese a los "achaques" propios de la edad, las mismas ganas de volver a la actividad que lo caracterizaron durante toda su carrera.